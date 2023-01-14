عربي
https://sputnikarabic.ae/20230114/إعلام-هجوم-مسلح-على-سيارة-وسط-إسطنبول-يسفر-عن-مصرع-شخص-واحد-1072264505.html
إعلام: هجوم مسلح على سيارة وسط إسطنبول يسفر عن مصرع شخص واحد
إعلام: هجوم مسلح على سيارة وسط إسطنبول يسفر عن مصرع شخص واحد
قالت تقارير إعلامية إن شخصا واحدا على الأقل قتل في هجوم بسيارة مسلحة وسط مدينة إسطنبول التركية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:33+0000
2023-01-14T11:33+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103545/70/1035457080_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_23a4407ace00ce7e8a968f6b7c4b6018.jpg
إسطنبول- سبوتنيك. ووفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، فإن هجومًا مسلحًا استهدف سيارة على جسر غولدن هورن وسط مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مقتل شخص.ووقع الهجوم صباح يوم السبت على سيارة بداخلها شخصان، وبحسب وكالة الأنباء التركية، لم يتم التعرف على هوية الضحية والمهاجمين.من جانبها، قامت الشرطة بتطويق مكان الحادث ومنعت حركة المرور على الجسر والطريق السريع E5 في اتجاه أدرنة.طالع أيضا: إصابة 3 مواطنين روس إثر هجوم في إسطنبول والسلطات التركية تتصرف وتكشف تفاصيل
https://sputnikarabic.ae/20221114/الأمن-التركي-يعلن-أن-الهجوم-الإرهابي-في-إسطنبول-نفذته-مواطنة-سورية-1070137957.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103545/70/1035457080_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_719b7b4f77fbc65d453defd526cfef1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

إعلام: هجوم مسلح على سيارة وسط إسطنبول يسفر عن مصرع شخص واحد

11:33 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة اسطنبول، تركيا
مشهد يطل على مدينة اسطنبول، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية إن شخصا واحدا على الأقل قتل في هجوم بسيارة مسلحة وسط مدينة إسطنبول التركية.
إسطنبول- سبوتنيك. ووفق ما أفادت به وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، فإن هجومًا مسلحًا استهدف سيارة على جسر غولدن هورن وسط مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مقتل شخص.
شارع الاستقلال في إسطنبول بعد الانفجار بتاريخ 13 نوفمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
الأمن التركي يعلن أن الهجوم الإرهابي في إسطنبول نفذته مواطنة سورية
14 نوفمبر 2022, 08:39 GMT
ووقع الهجوم صباح يوم السبت على سيارة بداخلها شخصان، وبحسب وكالة الأنباء التركية، لم يتم التعرف على هوية الضحية والمهاجمين.
من جانبها، قامت الشرطة بتطويق مكان الحادث ومنعت حركة المرور على الجسر والطريق السريع E5 في اتجاه أدرنة.
طالع أيضا: إصابة 3 مواطنين روس إثر هجوم في إسطنبول والسلطات التركية تتصرف وتكشف تفاصيل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:23 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала