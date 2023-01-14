https://sputnikarabic.ae/20230114/إنتل-تكشف-عن-أسرع-معالج-في-العالم-لحواسيب-المكتب-1072264627.html
"إنتل" تكشف عن أسرع معالج في العالم لحواسيب المكتب
"إنتل" تكشف عن أسرع معالج في العالم لحواسيب المكتب
أزاحت شركة "إنتل" الأمريكية الستار عن أحدث معالج لديها خاص بحواسيب سطح المكتب "ديسك توب"، والذي يعمل بسرعة غير مسبوقة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:34+0000
2023-01-14T11:34+0000
2023-01-14T11:34+0000
مجتمع
منوعات
شركة إنتل
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ويتمتع المعالج الجديد "Core i9-13900KS" بالقدرة على الوصول إلى 6 غيغاهرتز، دون رفع تردد التشغيل، وهي عملية تشغيل مكون الكمبيوتر بمعدل ساعة أسرع من مواصفات الشركة المصنعة، ما يجعله أسرع معالج سطح مكتب متوافر حتى الآن، وفقا لبيان رسمي.ويمتلك المعالج هذه القدرة الاستثنائية، بفضل تمتعه بميزة تعزيز سرعته الحرارية، والتي تسمح للشريحة بالعمل بشكل أسرع عندما تكون باردة بدرجة كافية.ويعد المعالج "i9-13900KS" هو نسخة مطورة من معالج "i9-13900K"، والذي كانت شركة "إنتل" طرحته في الخريف الماضي، وتتمثل الاختلافات الرئيسية بين المعالجين في أن الشريحة الأقدم وصلت إلى أقصى سرعة تبلغ 5.8 غيغاهرتز، ولديها طاقة أساسية أقل تبلغ 125 وات، بالمقارنة مع 150 وات في الشريحة الجديدة.ويتوافر معالج "i9-13900KS" الجديد، بسعر يبدأ من 699 دولارا أمريكيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, شركة إنتل
"إنتل" تكشف عن أسرع معالج في العالم لحواسيب المكتب
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أزاحت شركة "إنتل" الأمريكية الستار عن أحدث معالج لديها خاص بحواسيب سطح المكتب "ديسك توب"، والذي يعمل بسرعة غير مسبوقة.
ويتمتع المعالج الجديد "Core i9-13900KS" بالقدرة على الوصول إلى 6 غيغاهرتز، دون رفع تردد التشغيل، وهي عملية تشغيل مكون الكمبيوتر بمعدل ساعة أسرع من مواصفات الشركة المصنعة، ما يجعله أسرع معالج سطح مكتب متوافر حتى الآن، وفقا لبيان
رسمي.
ويمتلك المعالج هذه القدرة الاستثنائية، بفضل تمتعه بميزة تعزيز سرعته الحرارية، والتي تسمح للشريحة بالعمل بشكل أسرع عندما تكون باردة بدرجة كافية.
ويعد المعالج "i9-13900KS" هو نسخة مطورة من معالج "i9-13900K"، والذي كانت شركة "إنتل" طرحته في الخريف الماضي، وتتمثل الاختلافات الرئيسية بين المعالجين في أن الشريحة الأقدم وصلت إلى أقصى سرعة تبلغ 5.8 غيغاهرتز، ولديها طاقة أساسية أقل تبلغ 125 وات، بالمقارنة مع 150 وات في الشريحة الجديدة.
ويتوافر معالج "i9-13900KS" الجديد، بسعر يبدأ من 699 دولارا أمريكيا.