https://sputnikarabic.ae/20230114/إيران-تؤكد-استعدادها-لإعادة-العلاقات-مع-السعودية-لحالتها-الطبيعية-وفتح-القنصليات-في-البلدين-1072255950.html

إيران تؤكد استعدادها لإعادة العلاقات مع السعودية لحالتها الطبيعية وفتح القنصليات في البلدين

إيران تؤكد استعدادها لإعادة العلاقات مع السعودية لحالتها الطبيعية وفتح القنصليات في البلدين

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "السعودية لم تتوفر لديها الإرادة الكافية بعد لعودة العلاقات مع إيران". 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T09:08+0000

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وصرح عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته إلى لبنان: "لدينا النية والإرادة اللازمتان لتطبيع العلاقات مع السعودية ولكن نعتقد أن الجانب السعودي ليس لديه الاستعدادات المطلوبة لعودة العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وأضاف: "لقد أجرينا حتى الآن خمس جولات من المحادثات الهامة مع السعودية في بغداد، وکذلك أجریت في مؤتمر بغداد 2 في الأردن محادثة وجیزة مع وزير الخارجية السعودي، وكان هناك إجماع بين الجانبين على أن المحادثات يجب أن تستمر بین البلدین".وأوضح وزير الخارجية: "کخطوة أولى یجب إعادة فتح قنصليتي البلدين في جدة ومشهد لتوفير التسهيلات القنصلية اللازمة لمواطني البلدين من أجل السفر والقضایا القنصلية الأخرى"، مؤكدا استعداد إيران لإعادة العلاقات لحالتها الطبيعية وفتح قنصليات البلدين.وكان نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد حسيني، قد التقى الأسبوع الماضي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا.وأكد الوزير السعودي أن نوع العلاقات بين طهران والرياض يؤثر على المنطقة بأكملها"، فيما شدد حسيني خلال اللقاء على "ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران التي تجري بوساطة عراقية".وأشادت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، بتصريحات أصدرتها الخارجية السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين، مؤكدة أن هذه التصريحات، دليل على استعدادها لإجراء حوار.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.وقال عبد اللهيان إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرًا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع بوزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.وأجريت آخر جولة معلنة من الحوار بين البلدين في أبريل/ نيسان 2022، وتوقف الحوار دون التوصل إلى اتفاق، رغم تصريحات قادة البلدين بالرغبة في غلق هذا الملف وإقامة علاقة ثنائية قائمة على احترام الآخر.

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