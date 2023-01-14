https://sputnikarabic.ae/20230114/اتفاق-أمريكي-ياباني-على-تعزيز-التعاون-في-مجال-أشباه-الموصلات-والطاقة-النووية-1072252164.html
اتفاق أمريكي ياباني على تعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات والطاقة النووية
اتفاق أمريكي ياباني على تعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات والطاقة النووية
اتفقت الولايات المتحدة واليابان على تعزيز تعاونهما في مجال أشباه الموصلات والطاقة النووية، وفقا لبيان مشترك صدر بعد اجتماع ثنائي بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن،... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T06:29+0000
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سبوتنيك. وأوضح البيان المشترك: "تؤكد الولايات المتحدة واليابان على ريادتهما الاقتصادية، ومن ثم سنعمل على زيادة تفوقنا المشترك فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي، بما في ذلك حماية وتعزيز التقنيات الهامة والناشئة، والتي من بينها أشباه الموصلات وأمن الطاقة، حيث عززنا تعاوننا في الطاقة النووية مع التمسك بأعلى معايير عدم الانتشار".في وقت سابق من الشهر، التقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، بوزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، لمناقشة التعاون في مجال إنتاج أشباه الموصلات على الأراضي اليابانية.وصرح الوزير الياباني بعد الاجتماع بأن حكومة بلاده قررت استثمار 70 مليار ين (547 مليون دولار) في شركة "رابيدوس" لأشباه الموصلات وستواصل تقديم المساعدة لهذه الصناعة.واختتم كيشيدا، يوم الجمعة، جولته لمجموعة السبعة التي استمرت أسبوعا في واشنطن، حيث زار خلالها أيضا فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا.يذكر أنه في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت شركتي "رابيدوس" اليابانية وشركة "آي بي إم" الأمريكية متعددة الجنسيات عن تعاون إنمائي مشترك كجزء من مبادرات اليابان لتوسيع أبحاث وتطوير وتصنيع أشباه الموصلات.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الولايات-المتحدة-واليابان-وهولندا-تناقش-تقييد-وصول-الصين-إلى-تكنولوجيا-أشباه-الموصلات-1072215923.html
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان
اتفاق أمريكي ياباني على تعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات والطاقة النووية
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اتفقت الولايات المتحدة واليابان على تعزيز تعاونهما في مجال أشباه الموصلات والطاقة النووية، وفقا لبيان مشترك صدر بعد اجتماع ثنائي بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في واشنطن.
سبوتنيك. وأوضح البيان المشترك: "تؤكد الولايات المتحدة واليابان على ريادتهما الاقتصادية، ومن ثم سنعمل على زيادة تفوقنا المشترك فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي، بما في ذلك حماية وتعزيز التقنيات الهامة والناشئة، والتي من بينها أشباه الموصلات
وأمن الطاقة، حيث عززنا تعاوننا في الطاقة النووية مع التمسك بأعلى معايير عدم الانتشار".
في وقت سابق من الشهر، التقى وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، بوزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، لمناقشة التعاون في مجال إنتاج أشباه الموصلات على الأراضي اليابانية.
وصرح الوزير الياباني بعد الاجتماع بأن حكومة بلاده قررت استثمار 70 مليار ين (547 مليون دولار) في شركة "رابيدوس" لأشباه الموصلات وستواصل تقديم المساعدة لهذه الصناعة.
واختتم كيشيدا، يوم الجمعة، جولته لمجموعة السبعة التي استمرت أسبوعا في واشنطن، حيث زار خلالها أيضا فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا.
يذكر أنه في أوائل ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت شركتي "رابيدوس" اليابانية وشركة "آي بي إم" الأمريكية متعددة الجنسيات عن تعاون إنمائي مشترك كجزء من مبادرات اليابان لتوسيع أبحاث وتطوير وتصنيع أشباه الموصلات.