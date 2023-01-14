https://sputnikarabic.ae/20230114/اختفاء-ملايين-الدولارات-من-حساب-أسرع-عدّاء-في-العالم-1072271183.html
اختفاء ملايين الدولارات من حساب أسرع عدّاء في العالم
اختفاء ملايين الدولارات من حساب أسرع عدّاء في العالم
تعرض العداء الجامايكي يوسين بولت إلى سرقة ملايين الدولارات من حسابه الاستثماري. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T14:41+0000
2023-01-14T14:41+0000
2023-01-14T14:43+0000
منوعات
سرقة
عداء
جامايكا
سرقة
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ووفقا لصحفية "ذا غلينر" المتخصصة بأخبار جامايكا، فإن حساب بولت الاستثماري شهد اختفاء ملايين الدولارات.وأضافت الصحيفة أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادثة بعدما أبلغ بولت عن وجود مشكلة في حسابه الاستثماري، الأربعاء الماضي.وبحسب موقع "فوربس" فقد حقق بولت من المنافسات الرياضية في عام 2017 (آخر أعوامه في الرياضة) أرباحا كبيرة بلغت 25 مليون إسترليني، بينما قدّر موقع Celebrity Net Worth إجمالي ثروة العدّاء بـ74 مليون إسترليني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, سرقة, عداء, جامايكا, سرقة
منوعات, سرقة, عداء, جامايكا, سرقة
اختفاء ملايين الدولارات من حساب أسرع عدّاء في العالم
14:41 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
تعرض العداء الجامايكي يوسين بولت إلى سرقة ملايين الدولارات من حسابه الاستثماري.
ووفقا لصحفية "ذا غلينر" المتخصصة بأخبار جامايكا، فإن حساب بولت الاستثماري شهد اختفاء ملايين الدولارات.
وأضافت الصحيفة
أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادثة بعدما أبلغ بولت عن وجود مشكلة في حسابه الاستثماري، الأربعاء الماضي.
وقال مدير أعمال العداء نوجينت والكر في بيان صحفي: "تم اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمعرفة ما حدث في حساب يوسن بولت ويتعامل بولت مع المؤسسة الاستثمارية منذ أكثر من 10 سنوات. يجري العمل حاليا على مراجعة محفظته الاستثمارية بالكامل".
وبحسب موقع "فوربس" فقد حقق بولت من المنافسات الرياضية في عام 2017 (آخر أعوامه في الرياضة) أرباحا كبيرة بلغت 25 مليون إسترليني، بينما قدّر موقع Celebrity Net Worth إجمالي ثروة العدّاء بـ74 مليون إسترليني.