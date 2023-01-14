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https://sputnikarabic.ae/20230114/الآلاف-يتظاهرون-في-ألمانيا-احتجاجا-على-هدم-قرية-للتوسع-في-تعدين-الفحم--1072273721.html
الآلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على هدم قرية للتوسع في تعدين الفحم
الآلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على هدم قرية للتوسع في تعدين الفحم
تظاهر آلاف الأشخاص تحت أمطار غزيرة متواصلة، اليوم السبت، احتجاجا على تطهير وهدم قرية، غربي ألمانيا، لتمهيد الطريق للتوسع في تعدين الفحم. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T15:32+0000
2023-01-14T15:32+0000
أخبار ألمانيا
فحم
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انضمت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبيرغ للمتظاهرين، أثناء احتجاجهم ضد تطهير قرية لوتزيرات.وردد المتظاهرون الذين تحركوا في قرية كيينبيرغ المجاورة وبجوار الحقول الموحلة: "كل القرية تبقى.. أنت لست وحدك"، بحسب "الأسوشيتدبرس".وعلى هامش الاحتجاج قالت الشرطة إن المتظاهرين اخترقوا حواجزهم وبعضهم دخل منجم جارزويلر للفحم.وفي الوقت الذي نظمت فيه التظاهرة، شهدت عملية تطهير القرية تقدما هي الأخرى.وحمل متظاهرون لافتة مكتوب عليها: " الحق في مستقبلنا! حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة بشكل غير قابل للتفاوض. وقف فوري لاستخراج الوقود الأحفوري!".بدأت عملية إجلاء نشطاء المناخ المتحصنين في القرية صباح الأربعاء.في الأيام الثلاثة الأولى من العملية، قالت الشرطة إن حوالي 470 شخصا غادروا الموقع، 320 منهم طواعية.أصبحت القرية نقطة ساخنة للجدل حول جهود ألمانيا لمكافحة التغير المناخي.
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أخبار ألمانيا, فحم
أخبار ألمانيا, فحم

الآلاف يتظاهرون في ألمانيا احتجاجا على هدم قرية للتوسع في تعدين الفحم

15:32 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Denis Petrov / الانتقال إلى بنك الصورتوريدات الفحم في ميناء أوديسا
توريدات الفحم في ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Denis Petrov
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تظاهر آلاف الأشخاص تحت أمطار غزيرة متواصلة، اليوم السبت، احتجاجا على تطهير وهدم قرية، غربي ألمانيا، لتمهيد الطريق للتوسع في تعدين الفحم.
انضمت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبيرغ للمتظاهرين، أثناء احتجاجهم ضد تطهير قرية لوتزيرات.
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وردد المتظاهرون الذين تحركوا في قرية كيينبيرغ المجاورة وبجوار الحقول الموحلة: "كل القرية تبقى.. أنت لست وحدك"، بحسب "الأسوشيتدبرس".
وعلى هامش الاحتجاج قالت الشرطة إن المتظاهرين اخترقوا حواجزهم وبعضهم دخل منجم جارزويلر للفحم.
وفي الوقت الذي نظمت فيه التظاهرة، شهدت عملية تطهير القرية تقدما هي الأخرى.
وحمل متظاهرون لافتة مكتوب عليها: " الحق في مستقبلنا! حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة بشكل غير قابل للتفاوض. وقف فوري لاستخراج الوقود الأحفوري!".
بدأت عملية إجلاء نشطاء المناخ المتحصنين في القرية صباح الأربعاء.
في الأيام الثلاثة الأولى من العملية، قالت الشرطة إن حوالي 470 شخصا غادروا الموقع، 320 منهم طواعية.
أصبحت القرية نقطة ساخنة للجدل حول جهود ألمانيا لمكافحة التغير المناخي.
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