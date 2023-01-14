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https://sputnikarabic.ae/20230114/الأمير-هاري-يطالب-العائلة-الملكية-بالاعتذار-إليه-هو-وزوجته-كونوا-أنقياء-واعتذروا-1072253932.html
الأمير هاري يطالب العائلة الملكية بالاعتذار إليه هو وزوجته: كونوا أنقياء واعتذروا
الأمير هاري يطالب العائلة الملكية بالاعتذار إليه هو وزوجته: كونوا أنقياء واعتذروا
طالب الأمير البريطاني هاري دوق ساسكس، من العائلة الملكية باعتذار له ولزوجته ميغان. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T07:56+0000
2023-01-14T07:56+0000
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وقال الأمير هاري، في حديثه لصحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية: "تعرفون ما فعلتم، وأنا مدرك لسبب قيامكم بذلك، لذا كونوا أنقياء واعتذروا"، مضيفا: "قد تبدو العائلة وكأنها لا تحبني الآن، ولكنهم سيشكرونني في المستقبل".وتابع: "لو استمعوا لي عندما تحدثت عن مخاوفي لما كنا وصلنا لمثل هذا الموقف. كان بمقدورنا ألا نصل لمثل هذا الموقف"، مشددا على أنه "يريد مواصلة القتال بالوقوف لجانب زوجته، ويشجع الرجال الآخرين على فعل الشيء نفسه".وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية التي حصلت على نسخة من السيرة الذاتية فقد نعت ويليام، ميغان ميركل، بالـ"وقحة" و"الصعبة".لتتصاعد حدة المواجهة بين الشقيقين لدرجة أن ويليام أمسك بياقة هاري، ومزق قلادته، وطرحه على الأرض، ما أدى إلى إصابة هاري في ظهره.وقال هاري إن شقيقه أراد التحدث معه عن علاقته بميغان ومشاكلهما مع الإعلام والصحافة، لكن عندما وصل ويليام إلى نوتنغهام كوتيدج، حيث كان يعيش هاري آنذاك، كان في حالة هيجان شديد. ويقول هاري إن ويليام لم يكن عقلانياً، ما دفع الرجلين للصراخ على بعضهما.ويستعد هاري لإطلاق كتاب عن سيرته الذاتية وهو مقتبس من مقولة قديمة ومتداولة وهي إن "الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة، والثاني احتياطي، في حالة حدوث أي شيء للبكر".وأشار الكتاب إلى استياء هاري من كونه احتياطياً في العائلة الملكية، وتحدث الأمير عن طفولته، وتعليمه المدرسي، ومسيرته في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه، وحياته مع ميغان.
https://sputnikarabic.ae/20230109/الأمير-هاري-يؤكد-أنه-لم-يكتب-في-مذكراته-أي-شيء-بهدف-إيذاء-عائلته-1072098401.html
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الأمير هاري يطالب العائلة الملكية بالاعتذار إليه هو وزوجته: كونوا أنقياء واعتذروا

07:56 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / KIRSTY O'CONNORالأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل يلقيان نظرة على إشادة الأزهار في جولة طويلة في قلعة وندسور في 10 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد يومين من وفاة الملكة إليزابيث الثانية
الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل يلقيان نظرة على إشادة الأزهار في جولة طويلة في قلعة وندسور في 10 سبتمبر/ أيلول 2022، بعد يومين من وفاة الملكة إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / KIRSTY O'CONNOR
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طالب الأمير البريطاني هاري دوق ساسكس، من العائلة الملكية باعتذار له ولزوجته ميغان.
وقال الأمير هاري، في حديثه لصحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية: "تعرفون ما فعلتم، وأنا مدرك لسبب قيامكم بذلك، لذا كونوا أنقياء واعتذروا"، مضيفا: "قد تبدو العائلة وكأنها لا تحبني الآن، ولكنهم سيشكرونني في المستقبل".
وتابع: "لو استمعوا لي عندما تحدثت عن مخاوفي لما كنا وصلنا لمثل هذا الموقف. كان بمقدورنا ألا نصل لمثل هذا الموقف"، مشددا على أنه "يريد مواصلة القتال بالوقوف لجانب زوجته، ويشجع الرجال الآخرين على فعل الشيء نفسه".
في يوم 10 يوليو 2018 ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ومن اليسار، ميغان دوقة ساسكس، والأمير هاري، والأمير ويليام وكيت دوقة كامبريدج يشاهدون طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تمر فوق قصر باكنغهام في لندن. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2023
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وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية التي حصلت على نسخة من السيرة الذاتية فقد نعت ويليام، ميغان ميركل، بالـ"وقحة" و"الصعبة".
لتتصاعد حدة المواجهة بين الشقيقين لدرجة أن ويليام أمسك بياقة هاري، ومزق قلادته، وطرحه على الأرض، ما أدى إلى إصابة هاري في ظهره.
وقال هاري إن شقيقه أراد التحدث معه عن علاقته بميغان ومشاكلهما مع الإعلام والصحافة، لكن عندما وصل ويليام إلى نوتنغهام كوتيدج، حيث كان يعيش هاري آنذاك، كان في حالة هيجان شديد. ويقول هاري إن ويليام لم يكن عقلانياً، ما دفع الرجلين للصراخ على بعضهما.
ويستعد هاري لإطلاق كتاب عن سيرته الذاتية وهو مقتبس من مقولة قديمة ومتداولة وهي إن "الابن الأول وريث للألقاب والسلطة والثروة، والثاني احتياطي، في حالة حدوث أي شيء للبكر".
وأشار الكتاب إلى استياء هاري من كونه احتياطياً في العائلة الملكية، وتحدث الأمير عن طفولته، وتعليمه المدرسي، ومسيرته في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه، وحياته مع ميغان.
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