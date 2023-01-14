https://sputnikarabic.ae/20230114/البلغار-يقترحون-إرسال-أربع-معزات-إلى-أوكرانيا-بدلا-من-الفهود-1072250981.html
البلغار يقترحون إرسال أربع "معزات" إلى أوكرانيا بدلا من "الفهود"
البلغار يقترحون إرسال أربع "معزات" إلى أوكرانيا بدلا من "الفهود"
استجاب قراء "فاكتي" لدعوة زيلينسكي لإرسال "ليوبارد" (الفهد) إلى كييف. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T05:31+0000
2023-01-14T05:31+0000
2023-01-14T05:31+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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كتبت صحيفة "فاكتي" أنه بعد القرار الذي أعلنه الرئيس البولندي أندريه دودا بإرسال "ليوبارد" إلى أوكرانيا، دعا زيلينسكي الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو بولندا وليتوانيا. وقد وصفه قراء المنشور بأنه متسول. وأخبر بعضهم ما يمكن إرساله إلى كييف.قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن وارسو ستزود كييف بدبابات "ليوبارد"، بينما قال نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا إن ليتوانيا ستزود كييف بالأسلحة والذخيرة المضادة للطائرات. وردا على ذلك، أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أن هذه الخطوة "قد تشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذو بولندا وليتوانيا". كما أعربت فنلندا بحذر عن رغبتها في إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2" إذا تم إنشاء مشروع أوروبي مشترك لمساعدة أوكرانيا، فستحتاج فنلندا أيضًا إلى تقديم مساهمتها".تعليقات القراء:بيتاريذكرني زيلينسكي بمنادي قرية أو محرض شيوعي.خرشوفلدينا نمور وأربع معزات وثلاثة طيور في حديقة الحيوانات في بورغاس. فليصوت مجلس الشعب لإرسالهم!أ إز سي إمكل ما يقدمونه هو خردة معدنية، فهم لا يحتاجونها. كما نعلم من التاريخ، فإن الأسلحة البولندية إما من ألمانيا أو من روسيا.هو هو هونعم، أعطهم المزيد من الأسلحة، حتى في النهاية يطلق الروس صواريخ نووية، وسننهار جميعًا بسبب هذا المهرج ومحركيه الأمريكيين!نورمالينأنا لست ضد مساعدة أوكرانيا بالسلاح، ولكن ليس على حساب الجيش البلغاري - يمكن أن تهاجمنا صربيا، بتحريض من روسيا. يجب أن نكون قادرين على مساعدة أنفسنا إذا حدث هذا.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
البلغار يقترحون إرسال أربع "معزات" إلى أوكرانيا بدلا من "الفهود"
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استجاب قراء "فاكتي" لدعوة زيلينسكي لإرسال "ليوبارد" (الفهد) إلى كييف.
كتبت صحيفة "فاكتي" أنه بعد القرار الذي أعلنه الرئيس البولندي أندريه دودا بإرسال "ليوبارد" إلى أوكرانيا، دعا زيلينسكي الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو بولندا وليتوانيا
. وقد وصفه قراء المنشور بأنه متسول. وأخبر بعضهم ما يمكن إرساله إلى كييف.
قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن وارسو ستزود كييف بدبابات "ليوبارد"، بينما قال نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا إن ليتوانيا ستزود كييف بالأسلحة والذخيرة المضادة للطائرات. وردا على ذلك، أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أن هذه الخطوة "قد تشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذو بولندا وليتوانيا". كما أعربت فنلندا بحذر عن رغبتها في إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2" إذا تم إنشاء مشروع أوروبي مشترك لمساعدة أوكرانيا، فستحتاج فنلندا أيضًا إلى تقديم مساهمتها".
يذكرني زيلينسكي بمنادي قرية أو محرض شيوعي.
لدينا نمور وأربع معزات وثلاثة طيور في حديقة الحيوانات في بورغاس. فليصوت مجلس الشعب لإرسالهم!
كل ما يقدمونه هو خردة معدنية، فهم لا يحتاجونها. كما نعلم من التاريخ، فإن الأسلحة البولندية إما من ألمانيا أو من روسيا.
نعم، أعطهم المزيد من الأسلحة، حتى في النهاية يطلق الروس صواريخ نووية، وسننهار جميعًا بسبب هذا المهرج ومحركيه الأمريكيين!
أنا لست ضد مساعدة أوكرانيا بالسلاح، ولكن ليس على حساب الجيش البلغاري - يمكن أن تهاجمنا صربيا، بتحريض من روسيا. يجب أن نكون قادرين على مساعدة أنفسنا إذا حدث هذا.