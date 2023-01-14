عربي
https://sputnikarabic.ae/20230114/البيت-الأبيض-العثور-على-وثائق-سرية-إضافية-بمنزل-بايدن-في-مدينة-ويلمنغتون-1072278885.html
البيت الأبيض: العثور على وثائق سرية إضافية بمنزل بايدن في مدينة ويلمنغتون
البيت الأبيض: العثور على وثائق سرية إضافية بمنزل بايدن في مدينة ويلمنغتون
أعلن ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، العثور على وثائق سرية إضافية في منزل الرئيس بمدينة ويلمنغتون الأمريكية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T17:43+0000
2023-01-14T17:46+0000
العالم
جو بايدن
البيت الأبيض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0d/1071170035_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c2233b1d3806f8e086c7ba8065d144fe.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ساوبر في بيان إنه "تم العثور على 5 صفحات إضافية مصنفة على أنها سرية في مجموعة مواد مكونة من 6 صفحات".وأكد المسؤول الأمريكي أن تلك الوثائق السرية تم تسليمها إلى وزارة العدل الأمريكية.يذكر أن وزارة العدل الأمريكية تجري، حاليا، تحقيقا حول كيفية وصول وثائق تتعلق بأسرار الدولة خلال فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي، إلى أماكن غير مناسبة للاحتفاظ بها، أو استخدامها لأغراض شخصية.وعيّن المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، محققا خاصا للتحقيق في قضية احتفاظ الرئيس الأمريكي جو بايدن بوثائق سرية حكومية في مكتب خاص تابع له إبان عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.يشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، تعرضت لضغوط متزايدة بشأن عدم كشفها للجمهور على ‏الفور عن وثائق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي ظل مخبأ لها.‏وتم اكتشاف الدفعة الأولى من الوثائق لأول مرة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي كانت على بعد 6 أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي.بينما تم العثور على دفعة ثانية من الوثائق السرية في مساحة تخزين في مرآب منزل جو بايدن في ديلاوير، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما تم اكتشاف وثيقة أخرى من صفحة واحدة بين المواد المخزنة في غرفة مجاورة هذا الأسبوع.وردا على استفسار من أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، حول ما إذا كان البيت الأبيض تعمد عدم الإفصاح عن الوثائق "لحماية الرئيس من الضرر السياسي"، واضطر للحديث عنها بعد أن كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عنها، قالت بيير له: "هذه هي نسختك من القضية".وتابعت مبررة عدم الإفصاح عن الوثائق لحظة اكتشافها بأن "هناك عملية تجري هنا، وأنه سيتم احترامها، ووزارة العدل الأمريكية هي مؤسسة تحظى باستقلاليتها".وتقصد بيير بـ"العملية" في حديثها بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية حاليا بشأن الوثائق، والتي تحمل علامات "سرية وشديدة الحساسية".ونفت كارين جان بيير في المؤتمر الصحفي، أمس الجمعة، ما إذا كان الموظفون في البيت الأبيض قد شاركوا في صياغة "استراتيجية" بخصوص موعد الإفصاح عن وثائق بايدن السرية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح خلال مؤتمر صحفي في المكسيك الأسبوع الماضي، بأنه فوجئ عندما علم أنه تم العثور على وثائق في مكتبه القديم في واشنطن، وأضاف أنه لا يعرف ما هي الوثائق.
https://sputnikarabic.ae/20230114/البيت-الأبيض-يبرر-عدم-تطرقه-إلى-وثائق-بايدن-السرية-منذ-لحظة-اكتشافها-1072266161.html
https://sputnikarabic.ae/20230114/قصة-الـ-20-مستندا-سريا-التي-عثر-عليها-في-مكتب-بايدن-1072259253.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0d/1071170035_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0a4f864e0bb5650e99621e4d4060d45f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, جو بايدن, البيت الأبيض
العالم, جو بايدن, البيت الأبيض

البيت الأبيض: العثور على وثائق سرية إضافية بمنزل بايدن في مدينة ويلمنغتون

17:43 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 17:46 GMT 14.01.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegram
أعلن ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، العثور على وثائق سرية إضافية في منزل الرئيس بمدينة ويلمنغتون الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ساوبر في بيان إنه "تم العثور على 5 صفحات إضافية مصنفة على أنها سرية في مجموعة مواد مكونة من 6 صفحات".
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
البيت الأبيض يبرر عدم تطرقه إلى وثائق بايدن السرية منذ لحظة اكتشافها
12:34 GMT
وأكد المسؤول الأمريكي أن تلك الوثائق السرية تم تسليمها إلى وزارة العدل الأمريكية.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية تجري، حاليا، تحقيقا حول كيفية وصول وثائق تتعلق بأسرار الدولة خلال فترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي، إلى أماكن غير مناسبة للاحتفاظ بها، أو استخدامها لأغراض شخصية.
وعيّن المدعي العام الأمريكي، ميريك غارلاند، في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، محققا خاصا للتحقيق في قضية احتفاظ الرئيس الأمريكي جو بايدن بوثائق سرية حكومية في مكتب خاص تابع له إبان عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
يشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، تعرضت لضغوط متزايدة بشأن عدم كشفها للجمهور على ‏الفور عن وثائق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي ظل مخبأ لها.‏
وتم اكتشاف الدفعة الأولى من الوثائق لأول مرة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي كانت على بعد 6 أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي.
الرئيس الأميركي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
قصة الـ 20 مستندا "سريا" التي عثر عليها في مكتب بايدن
10:56 GMT
بينما تم العثور على دفعة ثانية من الوثائق السرية في مساحة تخزين في مرآب منزل جو بايدن في ديلاوير، في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما تم اكتشاف وثيقة أخرى من صفحة واحدة بين المواد المخزنة في غرفة مجاورة هذا الأسبوع.
وردا على استفسار من أحد الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، حول ما إذا كان البيت الأبيض تعمد عدم الإفصاح عن الوثائق "لحماية الرئيس من الضرر السياسي"، واضطر للحديث عنها بعد أن كشفت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عنها، قالت بيير له: "هذه هي نسختك من القضية".
وتابعت مبررة عدم الإفصاح عن الوثائق لحظة اكتشافها بأن "هناك عملية تجري هنا، وأنه سيتم احترامها، ووزارة العدل الأمريكية هي مؤسسة تحظى باستقلاليتها".
وتقصد بيير بـ"العملية" في حديثها بالتحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية حاليا بشأن الوثائق، والتي تحمل علامات "سرية وشديدة الحساسية".
ونفت كارين جان بيير في المؤتمر الصحفي، أمس الجمعة، ما إذا كان الموظفون في البيت الأبيض قد شاركوا في صياغة "استراتيجية" بخصوص موعد الإفصاح عن وثائق بايدن السرية.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صرح خلال مؤتمر صحفي في المكسيك الأسبوع الماضي، بأنه فوجئ عندما علم أنه تم العثور على وثائق في مكتبه القديم في واشنطن، وأضاف أنه لا يعرف ما هي الوثائق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:18 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала