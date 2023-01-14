https://sputnikarabic.ae/20230114/الجيش-الأمريكي-ينقل-53-صهريجا-محملا-بالنفط-السوري-المسروق-إلى-قواعده-في-العراق-1072275308.html

الجيش الأمريكي ينقل 53 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق إلى قواعده في العراق

الجيش الأمريكي ينقل 53 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق إلى قواعده في العراق

أعلنت دمشق، اليوم السبت، أن "قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقة النفط السوري"، ونقله إلى قواعدها في العراق. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T16:08+0000

2023-01-14T16:08+0000

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وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت اليوم صهاريج معبأة بكميات من النفط الذي سرقته من أراضي ريف الحسكة، واتجهت به إلى شمالي العراق عبر معبر المحمودية غير الشرعي".وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر محلية من ريف اليعربية أن "قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا (قسد) المرتبطة بها أخرجت على دفعات رتلا مؤلفا من 53 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية غير الشرعي إلى قواعدها في الأراضي العراقية".وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، أفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة، أن "قوات الاحتلال الأمريكي قامت يوم الخميس الموافق 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، بتصدير حمولة 60 شاحنة وصهريجا محملة بمادتي النفط والقمح، وأخرجتها إلى قواعدها في إقليم شمال العراق".وأكدت المصادر التي واكبت عبور شحنتي القمح والنفط المسروقين في ريف بلدة (اليعربية) المتاخمة للحدود السورية العراقية، أقصى ريف محافظة الحسكة الشرقي، أن "رتلا مكونا من 36 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق، أخرجته القوات الأمريكية إلى قواعدها شمالي العراق، عبر معبر (الوليد) البري غير الشرعي مع العراق".وأضافت المصادر أن "رتلا آخر مكونا من 24 شاحنة، ترافقها عربات عسكرية أمريكية، تحمل قمحا مسروقا من مراكز الحبوب والصوامع بالحسكة، أخرجها الجيش الأمريكي عبر معبر (الوليد) غير الشرعي أيضا".وكانت وزارة النفط السورية قد كشفت أن "قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها يسرقون نحو 66 ألف برميل يوميا من المنطقة التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 3.80 ألف برميل".وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة، مثل "كردستان العراق" ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا).وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له شرقي سوريا، حالة من الغضب الشعبي والانتفاضة العشائرية ضد ممارساتهما التي تتركز على سرقة النفط والقمح والثروات وفرض الضرائب ومنع التعليم والتربية وشن حملات التجنيد الإجباري والاعتقالات التعسفية بحق المدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230105/الجيش-الأمريكي-يصدر-60-شاحنة-تحمل-نفطا-وقمحا-مسروقين-من-سوريا-إلى-العراق-فيديو-1071972088.html

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