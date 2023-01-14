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الداخلية التونسية تتهم أطرافا بالتحريض على الشغب
الداخلية التونسية تتهم أطرافا بالتحريض على الشغب
اتهمت السلطات التونسية، أطرافا بالسعي للتحريض على ممارسة أعمال شغب في أحياء شعبية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T20:27+0000
2023-01-14T20:27+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، بحسب موقع "موازييك إف إم".وذكرت الوزارة أن لدى المصالح الأمنية معلومات تفيد بسعي بعض الأطراف لتحريض مجموعة من المراهقين والقصّر وأصحاب السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب في أحياء شعبية.وأوضحت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية تبذل جهودا حثيثة للقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة.ولفتت إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في قرمبالية بمحافظة نابل أعطت إذنا، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة تكوين "وفاق إجرامي".ووجهت الوزارة اتهامات للمعتقلين بالإضرار بالأملاك الخاصة والعامة وإثارة الذعر في صفوف المواطنين وحيازة زجاجات حارقة بغرض الاعتداء على مقر الضابطة العدلية.يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه تونس العاصمة، اليوم السبت، وقفات ومسيرات متعددة دعت لها أطياف من المعارضة، تخليدا للذكرى 12 للثورة ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتعبيرا عن رفض مسار 25 يوليو الذي أعلنه الرئيس قيس السعيد.
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

الداخلية التونسية تتهم أطرافا بالتحريض على الشغب

20:27 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDقوات الأمن التونسية
قوات الأمن التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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اتهمت السلطات التونسية، أطرافا بالسعي للتحريض على ممارسة أعمال شغب في أحياء شعبية.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، بحسب موقع "موازييك إف إم".
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وذكرت الوزارة أن لدى المصالح الأمنية معلومات تفيد بسعي بعض الأطراف لتحريض مجموعة من المراهقين والقصّر وأصحاب السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب في أحياء شعبية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن المصالح الأمنية تبذل جهودا حثيثة للقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة.
ولفتت إلى أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في قرمبالية بمحافظة نابل أعطت إذنا، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة تكوين "وفاق إجرامي".
ووجهت الوزارة اتهامات للمعتقلين بالإضرار بالأملاك الخاصة والعامة وإثارة الذعر في صفوف المواطنين وحيازة زجاجات حارقة بغرض الاعتداء على مقر الضابطة العدلية.
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه تونس العاصمة، اليوم السبت، وقفات ومسيرات متعددة دعت لها أطياف من المعارضة، تخليدا للذكرى 12 للثورة ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتعبيرا عن رفض مسار 25 يوليو الذي أعلنه الرئيس قيس السعيد.
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