https://sputnikarabic.ae/20230114/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-11-مسلحا-من-الأكراد-شمالي-سوريا-فيديو-1072259537.html
الدفاع التركية تعلن تحييد 11 مسلحا من الأكراد شمالي سوريا... فيديو
الدفاع التركية تعلن تحييد 11 مسلحا من الأكراد شمالي سوريا... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 11 مسلحا من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T10:41+0000
2023-01-14T10:41+0000
2023-01-14T10:41+0000
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وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات التركية تصدت لهجوم شنه تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية "بي واي جي" في مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا.وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي تركي.وأوضحت أن الجندي أصيب بعيار ناري، عقب استهداف التنظيم لقاعدة عسكرية في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا، أمس الجمعة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.وتشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع التركية تعلن تحييد 11 مسلحا من الأكراد شمالي سوريا... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 11 مسلحا من تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات التركية تصدت لهجوم شنه تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية "بي واي جي" في مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا
.
وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي تركي.
وأوضحت أن الجندي أصيب بعيار ناري، عقب استهداف التنظيم لقاعدة عسكرية في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا، أمس الجمعة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا
.
وتشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.