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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/الدفاع-الروسية-تعلن-قصف-مستودعين-للذخيرة-تابعين-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1072265619.html
الدفاع الروسية تعلن قصف مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن قصف مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، أصابت القوات المسلحة الروسية مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:59+0000
2023-01-14T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت في بيان: "أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية وقوات القذائف والمدفعية مستودعين للذخيرة في مناطق غورنياك بجمهورية دونيتسك الشعبية وزيليني غاي بمقاطعة زابوروجيه، فضلاً عن 118 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 123 منطقة".وقضت القوات الروسية على أكثر من 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وألحق الطيران والمدفعية التابعان للجيش بالمنطقة العسكرية الغربية أضرارًا بوحدات اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق بيرشوترافنيفي وبيرستوفوي ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي، في جمهورية لوغانسك الشعبية. كما تم خلال اليوم تدمير دبابتين ومدرعتين وثلاث مركبات في هذا الاتجاه . وتم أيضًا القضاء على مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن قصف مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية

11:59 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 14.01.2023)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورطيار على خلفية مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيار على خلفية مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، أصابت القوات المسلحة الروسية مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي.
وقالت في بيان: "أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية وقوات القذائف والمدفعية مستودعين للذخيرة في مناطق غورنياك بجمهورية دونيتسك الشعبية وزيليني غاي بمقاطعة زابوروجيه، فضلاً عن 118 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 123 منطقة".
وقضت القوات الروسية على أكثر من 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وألحق الطيران والمدفعية التابعان للجيش بالمنطقة العسكرية الغربية أضرارًا بوحدات اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق بيرشوترافنيفي وبيرستوفوي ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
كما تم خلال اليوم تدمير دبابتين ومدرعتين وثلاث مركبات في هذا الاتجاه . وتم أيضًا القضاء على مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية.
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