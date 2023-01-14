https://sputnikarabic.ae/20230114/الدفاع-الروسية-تعلن-قصف-مستودعين-للذخيرة-تابعين-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1072265619.html
الدفاع الروسية تعلن قصف مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
الدفاع الروسية تعلن قصف مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، أصابت القوات المسلحة الروسية مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:59+0000
2023-01-14T11:59+0000
2023-01-14T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0f/1065081651_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_71185c7438c86ea3c300bd5cc56febe4.jpg
وقالت في بيان: "أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية وقوات القذائف والمدفعية مستودعين للذخيرة في مناطق غورنياك بجمهورية دونيتسك الشعبية وزيليني غاي بمقاطعة زابوروجيه، فضلاً عن 118 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 123 منطقة".وقضت القوات الروسية على أكثر من 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وألحق الطيران والمدفعية التابعان للجيش بالمنطقة العسكرية الغربية أضرارًا بوحدات اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق بيرشوترافنيفي وبيرستوفوي ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي، في جمهورية لوغانسك الشعبية. كما تم خلال اليوم تدمير دبابتين ومدرعتين وثلاث مركبات في هذا الاتجاه . وتم أيضًا القضاء على مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0f/1065081651_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_b7a8c2d5a0da24d2517c96ef4de15361.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن قصف مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية
11:59 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، أصابت القوات المسلحة الروسية مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي.
وقالت في بيان: "أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية وقوات القذائف والمدفعية مستودعين للذخيرة في مناطق غورنياك بجمهورية دونيتسك الشعبية وزيليني غاي بمقاطعة زابوروجيه، فضلاً عن 118 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 123 منطقة".
وقضت القوات الروسية على أكثر من 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وألحق الطيران والمدفعية التابعان للجيش بالمنطقة العسكرية الغربية أضرارًا بوحدات اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق بيرشوترافنيفي وبيرستوفوي ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
كما تم خلال اليوم تدمير دبابتين ومدرعتين وثلاث مركبات في هذا الاتجاه . وتم أيضًا القضاء على مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية.