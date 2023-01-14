https://sputnikarabic.ae/20230114/الرئاسة-التركية-العملية-العسكرية-البرية-في-سوريا-قد-تبدأ-في-أي-لحظة-1072271946.html
الرئاسة التركية: العملية العسكرية البرية في سوريا قد تبدأ في أي لحظة
الرئاسة التركية: العملية العسكرية البرية في سوريا قد تبدأ في أي لحظة
صرح الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم السبت، أن بلاده قد تبدأ عمليتها العسكرية البرية في سوريا في أي لحظة بناء على مستوى التهديدات الذي تتعرض... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T14:59+0000
2023-01-14T14:59+0000
2023-01-14T14:59+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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وقال قالن، في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية: "العملية البرية يُمكن أن تبدأ في أي لحظة بناء على مستوى التهديدات الذي نتعرض له".وتشن تركيا، منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ضربات جوية تستهدف الجناح السوري لحزب "العمال الكردستاني" شمالي سوريا، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.هذا، واستضافت روسيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء الدفاع الروسي والتركي والسوري، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.وكشف الرئيس التركي، في 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-تطلق-عملية-أرن-الحصار-21-ضد-حزب-بي-كي-كي-1072271326.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
الرئاسة التركية: العملية العسكرية البرية في سوريا قد تبدأ في أي لحظة
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صرح الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم السبت، أن بلاده قد تبدأ عمليتها العسكرية البرية في سوريا في أي لحظة بناء على مستوى التهديدات الذي تتعرض له.
وقال قالن، في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية: "العملية البرية يُمكن أن تبدأ في أي لحظة بناء على مستوى التهديدات الذي نتعرض له".
وتشن تركيا، منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ضربات جوية تستهدف الجناح السوري لحزب "العمال الكردستاني" شمالي سوريا، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
هذا، واستضافت روسيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء الدفاع الروسي والتركي والسوري، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.
وكشف الرئيس التركي
، في 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.