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https://sputnikarabic.ae/20230114/الرئاسة-الفلسطينية-استمرار-القتل-الإسرائيلي-سيؤدي-إلى-انفجار-الأوضاع-1072281318.html
الرئاسة الفلسطينية: استمرار القتل الإسرائيلي سيؤدي إلى انفجار الأوضاع
الرئاسة الفلسطينية: استمرار القتل الإسرائيلي سيؤدي إلى انفجار الأوضاع
حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن استمرار عمليات القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ستؤدي بالأوضاع إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T18:38+0000
2023-01-14T18:39+0000
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جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم السبت.وقال أبوردينة إن: "استمرار عمليات القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات، والاستفزازات في الأماكن المقدسة، ستوصل الأوضاع إلى الانفجار، الذي لا يمكن السيطرة عليه".واتهم المسؤول الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية الساعية للاستيطان والضم، بخلق حالة من التوتر.وقال إن حالة التوتر تسببت في جو من عدم الاستقرار، وصنعت وضعا محفوفا بالمخاطر، سيكون لها تداعيات خطيرة.وأوضح أنه ستكون هناك مواقف وإجراءات فلسطينية مختلفة وحازمة لمواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة.وأرجع ذلك إلى "تردد المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وضبابية المواقف الامريكية".
https://sputnikarabic.ae/20221208/أبو-ردينة-جرائم-إسرائيل-تؤكد-تجاهلها-ورفضها-لجميع-الالتزامات-والتعهدات-الدولية-1070972938.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

الرئاسة الفلسطينية: استمرار القتل الإسرائيلي سيؤدي إلى انفجار الأوضاع

18:38 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 18:39 GMT 14.01.2023)
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIنبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن استمرار عمليات القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ستؤدي بالأوضاع إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه.
جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم السبت.
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وقال أبوردينة إن: "استمرار عمليات القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات، والاستفزازات في الأماكن المقدسة، ستوصل الأوضاع إلى الانفجار، الذي لا يمكن السيطرة عليه".
واتهم المسؤول الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية الساعية للاستيطان والضم، بخلق حالة من التوتر.
وقال إن حالة التوتر تسببت في جو من عدم الاستقرار، وصنعت وضعا محفوفا بالمخاطر، سيكون لها تداعيات خطيرة.
وأوضح أنه ستكون هناك مواقف وإجراءات فلسطينية مختلفة وحازمة لمواجهة هذه الممارسات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة.
وأرجع ذلك إلى "تردد المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، وضبابية المواقف الامريكية".
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