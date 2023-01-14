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https://sputnikarabic.ae/20230114/السفيرة-الأوكرانية-لدى-واشنطن-تكشف-أهمية-المساعدات-الأمريكية-لبلادها-1072254070.html
السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن تكشف أهمية المساعدات الأمريكية لبلادها
السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن تكشف أهمية المساعدات الأمريكية لبلادها
أشارت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أوكسانا ماركاروفا إلى الأهمية البالغة للمساعدات الإضافية الأمريكية المقدمة إلى الجيش الأوكراني. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T07:57+0000
2023-01-14T07:57+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأضافت ماركاروفا لـ "سي إن إن": "كل يوم هو فرصة ليكون نقطة تحول وهذه القدرة هي ما نحتاجه حقًا الآن من الدبابات القتالية إلى المركبات المدرعة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ طويلة المدى كل ذلك يمكن أن يشكل نقطة التحول". وقالت السفيرة الأوكرانية إن لديهم "ثقة عالية جدا في قواتنا المسلحة"، لافتة إلى ما وصفته باتخاذ "المدافعون" الأوكران للقرارات الصحيحة في الوقت المناسب. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، خلال الأسبوع الماضي، بما قيمته 3 مليارات دولار تتضمن مركبات "برادلي" القتالية وأنظمة مدفعية وناقلات جند مدرعة وصواريخ أرض جو.
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

السفيرة الأوكرانية لدى واشنطن تكشف أهمية المساعدات الأمريكية لبلادها

07:57 GMT 14.01.2023
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أشارت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أوكسانا ماركاروفا إلى الأهمية البالغة للمساعدات الإضافية الأمريكية المقدمة إلى الجيش الأوكراني.
وأضافت ماركاروفا لـ "سي إن إن": "كل يوم هو فرصة ليكون نقطة تحول وهذه القدرة هي ما نحتاجه حقًا الآن من الدبابات القتالية إلى المركبات المدرعة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ طويلة المدى كل ذلك يمكن أن يشكل نقطة التحول".
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وقالت السفيرة الأوكرانية إن لديهم "ثقة عالية جدا في قواتنا المسلحة"، لافتة إلى ما وصفته باتخاذ "المدافعون" الأوكران للقرارات الصحيحة في الوقت المناسب.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عن مساعدات جديدة لأوكرانيا، خلال الأسبوع الماضي، بما قيمته 3 مليارات دولار تتضمن مركبات "برادلي" القتالية وأنظمة مدفعية وناقلات جند مدرعة وصواريخ أرض جو.
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