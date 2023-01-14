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https://sputnikarabic.ae/20230114/السلطات-السعودية-توثق-عملية-إحباط-تهريب-81-كغ-من-الحشيش-فيديو-1072267728.html
السلطات السعودية توثق عملية إحباط تهريب 81 كغ من الحشيش... فيديو
السلطات السعودية توثق عملية إحباط تهريب 81 كغ من الحشيش... فيديو
وثقت السلطات السعودية، عملية إحباط محاولة تهريب 81 كغ من مادة الحشيش المخدرة، خبأها الجناة في سقف سيارة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T13:07+0000
2023-01-14T13:07+0000
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السعودية
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو قصير يبرز أهم لقطات عملية ضبط المخدرات، أرفقته ببيان جاء فيه: "تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ".وأضاف البيان أنه بعد إتمام عملية الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل البلاد، وأسفرت الجهود عن القبض على شخص واحد.
السعودية
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نادي الفيديو, السعودية
نادي الفيديو, السعودية

السلطات السعودية توثق عملية إحباط تهريب 81 كغ من الحشيش... فيديو

13:07 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورحشيش
حشيش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Andrey Stenin
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وثقت السلطات السعودية، عملية إحباط محاولة تهريب 81 كغ من مادة الحشيش المخدرة، خبأها الجناة في سقف سيارة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو قصير يبرز أهم لقطات عملية ضبط المخدرات، أرفقته ببيان جاء فيه: "تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الوديعة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 81 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ".
وأضاف البيان أنه بعد إتمام عملية الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل البلاد، وأسفرت الجهود عن القبض على شخص واحد.
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