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https://sputnikarabic.ae/20230114/السلطات-اليابانية-تعتزم-الحصول-على-صواريخ-كروز-الأمريكية-توماهوك-1072262091.html
السلطات اليابانية تعتزم الحصول على صواريخ كروز الأمريكية "توماهوك"
السلطات اليابانية تعتزم الحصول على صواريخ كروز الأمريكية "توماهوك"
صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن طوكيو تعتزم شراء صواريخ كروز الأمريكية من طراز "توماهوك"، حسبما ذكرت وكالة... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:09+0000
2023-01-14T11:09+0000
رصد عسكري
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أخبار اليابان
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في وقت سابق، أفادت التقارير بأن قرار تزويد قوات الدفاع الذاتي اليابانية بصواريخ "توماهوك" حتى عام 2026 تم توضيحه في ثلاث وثائق دفاعية وأمنية رئيسية اعتمدتها طوكيو مؤخرًا. هذه هي استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني وخطة القدرة الدفاعية.وتنص الوثائق أيضا على زيادة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو ما يقرب من 81 مليار دولار.ذكرت وسائل إعلام يابانية، في وقت سابق، أن طوكيو تعتزم شراء ما يصل إلى 500 صاروخ "توماهوك" من أجل ضمان القدرة الدفاعية للبلاد.
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رصد عسكري, العالم, أخبار اليابان
رصد عسكري, العالم, أخبار اليابان

السلطات اليابانية تعتزم الحصول على صواريخ كروز الأمريكية "توماهوك"

11:09 GMT 14.01.2023
© Photo / Public Domainصاروخ توماهوك
صاروخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Photo / Public Domain
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صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن طوكيو تعتزم شراء صواريخ كروز الأمريكية من طراز "توماهوك"، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء.
في وقت سابق، أفادت التقارير بأن قرار تزويد قوات الدفاع الذاتي اليابانية بصواريخ "توماهوك" حتى عام 2026 تم توضيحه في ثلاث وثائق دفاعية وأمنية رئيسية اعتمدتها طوكيو مؤخرًا. هذه هي استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني وخطة القدرة الدفاعية.
وتنص الوثائق أيضا على زيادة الإنفاق الدفاعي لليابان إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو ما يقرب من 81 مليار دولار.
ذكرت وسائل إعلام يابانية، في وقت سابق، أن طوكيو تعتزم شراء ما يصل إلى 500 صاروخ "توماهوك" من أجل ضمان القدرة الدفاعية للبلاد.
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