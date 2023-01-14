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https://sputnikarabic.ae/20230114/السوداني-يقول-إن-الخليج-العربي-واقع-ويؤكد-مواصلة-العراق-للتوسط-بين-السعودية-وإيران-1072257991.html
العراق يقول إن "الخليج العربي واقع" ويؤكد مواصلة التوسط بين السعودية وإيران
العراق يقول إن "الخليج العربي واقع" ويؤكد مواصلة التوسط بين السعودية وإيران
اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "القول بأن المرجعية في العراق أصبحت أكثر ميلا إلى "قم" بأنه تزييف"، واصفا "الخليج العربي بأنه واقع". 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T10:06+0000
2023-01-14T10:31+0000
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وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، على هامش تواجده في برلين، إن "دول الخليج العربي هذا واقع، ولانريد أن ندخل في هذه الإشكاليات التي يحاول البعض إثارتها".وحول علاقات بلاده مع دول الخليج وإيران، كشف السوداني، أن "بغداد تواصل مساعيها للتوسط بين السعودية وإيران"، مضيفا: "نجد تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولا إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريبا".وتابع: "تقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، ومنها السعودية، منهج اتبعته الحكومة العراقية ومستمرة فيه، وسيسهم في تخفيف حدّة التوترات بالمنطقة، بما ينعكس على أمن العراق والمنطقة".وبين أن "أي اعتداء على أي جزء أو بقعة في العراق، مرفوض، سواء أكان من إيران أم تركيا"، مبينا أنه "واجهنا الاعتداءات الأخيرة التي حصلت في المناطق الحدودية بموقف رسمي رافض، وفي الوقت نفسه، كنا على درجة من الحرص على استمرار الحوار مع هذه الدول التي تربطنا معها علاقات متميزة ومصالح مشتركة".وأكد السوداني أن "الحدود العراقية تحظى بتركيز الأجهزة الأمنية العراقية لمنع تسلل الإرهابيين بالدرجة الأساس، وتنامي نشاط المخدرات"، مشيرا إلى أن "العلاقات المتوازنة بين العراق ودول الجوار وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو النهج الأمثل لنا كحكومة".وكان وزير الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، أعلن الأربعاء الماضي، "استدعاء السفير العراقي لدى طهران عقب استخدام مسؤولي هذا البلد للتسمیة المزورة للخلیج".وقال عبد اللهیان: "أبلغنا الجانب العراقي بمدی حساسیة الشعب الإيراني الکبیر تجاه استخدام التسمیة الدقیقة والکاملة للخلیج"، مشيرًا إلى أن "رئیس الوزراء العراقي محمد شیاع السوداني قام بتصحیح ما نشره مؤخرا علی الفضاء الافتراضي"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين الماضي، أن طهران أبلغت الحكومة العراقية رفضها تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي لكرة القدم بدلاً من الخليج الفارسي.وحسب وكالة "إيسنا"، أكد الاتحاد الإيراني في بيان، نيته رفع شكوى لدى "فيفا"، بسبب استخدام اسم "كأس الخليج العربي"، في البطولة الحالية.وأوضح البيان أن "الخليج الفارسي هو اسم تاريخي وينطبق على جميع اللغات والخرائط سواء الحديثة أو القديمة ومثبت في أطلس العالم"، بحسب وصفه.كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الإيراني سيرسل الوثائق ذات الصلة إلى فيفا من أجل تصحيح "الاتجاهات الخاطئة ضد العرف الدولي في السنوات المقبلة".يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج لم يطلقا في أي من المحافل أو المؤتمرات المنعقدة قبل وبعد انطلاق خليجي 25، تسمية "الخليج العربي" ولم يتم التسويق لها عبر الحملة الإعلامية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/إيران-تستدعي-سفير-العراق-لدیها-اعتراضا-على-استخدام-تسمیة-مزورة-للخلیج-1072142994.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي

العراق يقول إن "الخليج العربي واقع" ويؤكد مواصلة التوسط بين السعودية وإيران

10:06 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 10:31 GMT 14.01.2023)
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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اعتبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "القول بأن المرجعية في العراق أصبحت أكثر ميلا إلى "قم" بأنه تزييف"، واصفا "الخليج العربي بأنه واقع".
وقال السوداني، في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية، على هامش تواجده في برلين، إن "دول الخليج العربي هذا واقع، ولانريد أن ندخل في هذه الإشكاليات التي يحاول البعض إثارتها".
وحول علاقات بلاده مع دول الخليج وإيران، كشف السوداني، أن "بغداد تواصل مساعيها للتوسط بين السعودية وإيران"، مضيفا: "نجد تجاوباً من إيران والسعودية، ونحن مستمرون في هذه المحاولات وصولا إلى استئناف الاجتماعات في بغداد قريبا".
وتابع: "تقريب وجهات النظر بين إيران ودول المنطقة، ومنها السعودية، منهج اتبعته الحكومة العراقية ومستمرة فيه، وسيسهم في تخفيف حدّة التوترات بالمنطقة، بما ينعكس على أمن العراق والمنطقة".
وبين أن "أي اعتداء على أي جزء أو بقعة في العراق، مرفوض، سواء أكان من إيران أم تركيا"، مبينا أنه "واجهنا الاعتداءات الأخيرة التي حصلت في المناطق الحدودية بموقف رسمي رافض، وفي الوقت نفسه، كنا على درجة من الحرص على استمرار الحوار مع هذه الدول التي تربطنا معها علاقات متميزة ومصالح مشتركة".
وأكد السوداني أن "الحدود العراقية تحظى بتركيز الأجهزة الأمنية العراقية لمنع تسلل الإرهابيين بالدرجة الأساس، وتنامي نشاط المخدرات"، مشيرا إلى أن "العلاقات المتوازنة بين العراق ودول الجوار وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هو النهج الأمثل لنا كحكومة".
وكان وزير الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، أعلن الأربعاء الماضي، "استدعاء السفير العراقي لدى طهران عقب استخدام مسؤولي هذا البلد للتسمیة المزورة للخلیج".
وقال عبد اللهیان: "أبلغنا الجانب العراقي بمدی حساسیة الشعب الإيراني الکبیر تجاه استخدام التسمیة الدقیقة والکاملة للخلیج"، مشيرًا إلى أن "رئیس الوزراء العراقي محمد شیاع السوداني قام بتصحیح ما نشره مؤخرا علی الفضاء الافتراضي"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين الماضي، أن طهران أبلغت الحكومة العراقية رفضها تسمية "خليجي 25" ببطولة الخليج العربي لكرة القدم بدلاً من الخليج الفارسي.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
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وحسب وكالة "إيسنا"، أكد الاتحاد الإيراني في بيان، نيته رفع شكوى لدى "فيفا"، بسبب استخدام اسم "كأس الخليج العربي"، في البطولة الحالية.
وأوضح البيان أن "الخليج الفارسي هو اسم تاريخي وينطبق على جميع اللغات والخرائط سواء الحديثة أو القديمة ومثبت في أطلس العالم"، بحسب وصفه.
كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الإيراني سيرسل الوثائق ذات الصلة إلى فيفا من أجل تصحيح "الاتجاهات الخاطئة ضد العرف الدولي في السنوات المقبلة".
يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج لم يطلقا في أي من المحافل أو المؤتمرات المنعقدة قبل وبعد انطلاق خليجي 25، تسمية "الخليج العربي" ولم يتم التسويق لها عبر الحملة الإعلامية.
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