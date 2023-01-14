https://sputnikarabic.ae/20230114/العراق-يستعيد-145-عائلة-محتجزة-في-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1072283115.html
العراق يستعيد 145 عائلة محتجزة في مخيم الهول شرقي سوريا
العراق يستعيد 145 عائلة محتجزة في مخيم الهول شرقي سوريا
استعادت الجمهورية العراقية 145 عائلة من رعاياها المحتجزين في مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، في دفعة هي الأولى خلال العام الجديد 2023. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T19:25+0000
2023-01-14T19:25+0000
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ونقلت السلطات العراقية،اليوم السبت، 145 عائلة مؤلفة من 583 عراقيا، ممن كانوا محتجزين منذ سنوات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة الشرقي، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن 583 شخصاً يحملون الجنسية العراقية معظمهم من أفراد عائلات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) المحتجزين في مخيم الهول في ريف الحسكة الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له، غادروا المخيم باتجاه الأراضي العراقية، اليوم السبت، بواسطة 25 حافلة كبيرة ترافقها 7 عربات نوع هامر أمريكية دخلت الحدود العراقية إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية عراقية وهي الدفعة الأولى منذ بداية العام الحالي.وأفادت المصادر بأن "الدفعة الخارجة من المخيم، تأتي في إطار خطة الحكومة العراقية لإخراج رعاياها وإعادتهم إلى البلاد".ويحتجز الجيش الأمريكي في مخيم الهول الذي يعتبر من أكبر المخيمات في المنطقة، عبر مسلحي "قسد" الموالين له، آلاف المحتجزين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.وفي عام 2022، جرى إخراج 698 عائلة عراقية من المخيم يقدر عدد أفرادها بأكثر من 3080 شخص، خرجوا على 5 دفعات ،كان أخرها في شهر تشرين الأول / أكتوبر ،من العام المنصرم وبلغ عددها 161 عائلة.واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20221102/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يدعو-الدول-سحب-رعاياها-من-مخيم-الهول-لتجفيف-منبع-الإرهاب-1069733744.html
https://sputnikarabic.ae/20230114/الرئاسة-التركية-العملية-العسكرية-البرية-في-سوريا-قد-تبدأ-في-أي-لحظة-1072271946.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
العراق يستعيد 145 عائلة محتجزة في مخيم الهول شرقي سوريا
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استعادت الجمهورية العراقية 145 عائلة من رعاياها المحتجزين في مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، في دفعة هي الأولى خلال العام الجديد 2023.
ونقلت السلطات العراقية،اليوم السبت، 145 عائلة مؤلفة من 583 عراقيا، ممن كانوا محتجزين منذ سنوات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة الشرقي، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن 583 شخصاً يحملون الجنسية العراقية معظمهم من أفراد عائلات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) المحتجزين في مخيم الهول في ريف الحسكة الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الموالية له، غادروا المخيم باتجاه الأراضي العراقية، اليوم السبت، بواسطة 25 حافلة كبيرة ترافقها 7 عربات نوع هامر أمريكية دخلت الحدود العراقية إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية عراقية وهي الدفعة الأولى منذ بداية العام الحالي.
وقالت المصادر إن إدارة المخيم التابعة لقوات "قسد" كانت أبلغت قبل يومين 145 عائلة في المبيت بقسم الاستقبال في مخيم الهول، بانتظار وصول الوفد الذي سوف ينقل هذه العائلات برفقته إلى العراق.
وأفادت المصادر بأن "الدفعة الخارجة من المخيم، تأتي في إطار خطة الحكومة العراقية لإخراج رعاياها وإعادتهم إلى البلاد".
ودخلت القافلة الأراضي العراقية بمفردها، عبر معبر "الفاو" البري الحدودي شرقي بلدة الهول السورية، باتجاه مخيم (الجدعة) جنوبي مدينة الموصل بالقرب من بلدة القيارة، برفقة القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية".
ويحتجز الجيش الأمريكي في مخيم الهول الذي يعتبر من أكبر المخيمات في المنطقة، عبر مسلحي "قسد" الموالين له، آلاف المحتجزين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.
وخلال الأشهر الماضية، غادر مئات العراقيين من أفراد عائلات يشتبه بارتباطها بالتنظيم مخيم الهول. وغالبا ما تنقل السلطات العراقية هؤلاء إلى مخيم الجدعة في جنوب مدينة الموصل، قبل أن يتم إعادة بعضهم في وقت لاحق إلى المناطق التي ينحدرون منها.
وفي عام 2022، جرى إخراج 698 عائلة عراقية من المخيم يقدر عدد أفرادها بأكثر من 3080 شخص، خرجوا على 5 دفعات ،كان أخرها في شهر تشرين الأول / أكتوبر ،من العام المنصرم وبلغ عددها 161 عائلة.
ويضم مخيم الهول عمومًا حسب الإحصاءات الأخيرة، 56 ألف و196شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15331 أسرة، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8211 شخصاً ، ضمن 2391 أسرة، من 54 جنسية.
واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.