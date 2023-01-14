https://sputnikarabic.ae/20230114/العراق-يطالب-فيفا-برفع-الحظر-الدولي-عن-ملاعبه-1072278101.html
العراق يطالب "فيفا" برفع الحظر الدولي عن ملاعبه
العراق يطالب "فيفا" برفع الحظر الدولي عن ملاعبه
طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T17:37+0000
2023-01-14T17:37+0000
2023-01-14T17:37+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن بطولة كأس الخليج رسالة للمؤسسات الرياضية الدولية بأن "العراق بلد آمن"، ويمتلك القدرة والإمكانيات التي تساعده في استقطاب البطولات والمباريات.وقال رئيس الحكومة العراقية إن: "أبسط رسالة يمكن أن يقدمها الاتحاد الدولي للجمهور العراقي هي رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية".تأتي تصريحات السوداني في الوقت الذي تستضيف فيه مدينة البصرة العراقية بطولة "خليجي 25".يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج، بعد أن استضافها لأول مرة في عام 1979 وفاز بها.
https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-مجلس-النواب-الأردني-ندعم-جهود-الحكومة-العراقية-1072258178.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يطالب "فيفا" برفع الحظر الدولي عن ملاعبه
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طالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، لوكالة الأنباء العراقية
الرسمية (واع).
واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن بطولة كأس الخليج رسالة للمؤسسات الرياضية الدولية بأن "العراق بلد آمن"، ويمتلك القدرة والإمكانيات التي تساعده في استقطاب البطولات والمباريات.
وقال رئيس الحكومة العراقية
إن: "أبسط رسالة يمكن أن يقدمها الاتحاد الدولي للجمهور العراقي هي رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية".
تأتي تصريحات السوداني في الوقت الذي تستضيف فيه مدينة البصرة العراقية بطولة "خليجي 25".
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق بطولة كأس الخليج، بعد أن استضافها لأول مرة في عام 1979 وفاز بها.