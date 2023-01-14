https://sputnikarabic.ae/20230114/العراق-ينفي-تحديد-حصته-خلال-موسم-الحج-لعام-2023-1072262285.html
العراق ينفي تحديد حصته خلال موسم الحج لعام 2023
العراق ينفي تحديد حصته خلال موسم الحج لعام 2023
أكد العراق، اليوم السبت، أنه لم يقم بتحديد حصته من الحجاج لموسم الحج لعام 2023. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:11+0000
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وقالت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية في بيان لها، إن "رئيس الهيئة سماحة الشيخ سامي المسعودي، طالب وزارة الحج والعمرة السعودية باعتماد التعداد السكاني الحقيقي للعراق من أجل زيادة الحصة المقررة للبلاد، لكنه حتى الآن لم تصدر الموافقة او اتخاذ أي إجراء"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وناشدت الهيئة "وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات الى الرأي العام واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن رفع القيود عن كبار السن خلال موسم الحج المقبل، وعودة حصة العراق إلى عددها السابق قبل جائحة (كوفيد-19)، والتي يبلغ عددها 33 ألف و690 حاج.وأعلنت السعودية، عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230110/إيران-تعلن-توقيعها-مذكرة-تفاهم-مع-السعودية-بشأن-الحج-1072123594.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار الحج, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار الحج, العالم العربي
العراق ينفي تحديد حصته خلال موسم الحج لعام 2023
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أكد العراق، اليوم السبت، أنه لم يقم بتحديد حصته من الحجاج لموسم الحج لعام 2023.
وقالت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية في بيان لها، إن "رئيس الهيئة سماحة الشيخ سامي المسعودي، طالب وزارة الحج والعمرة السعودية باعتماد التعداد السكاني الحقيقي للعراق من أجل زيادة الحصة المقررة للبلاد، لكنه حتى الآن لم تصدر الموافقة او اتخاذ أي إجراء"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وناشدت الهيئة "وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات الى الرأي العام واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن رفع القيود عن كبار السن خلال موسم الحج المقبل، وعودة حصة العراق إلى عددها السابق قبل جائحة (كوفيد-19)، والتي يبلغ عددها 33 ألف و690 حاج.
وأعلنت السعودية، عن إتاحة التسجيل المُبكر
للحجاج من داخل المملكة عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج هذا العام.