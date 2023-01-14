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https://sputnikarabic.ae/20230114/العراق-ينفي-تحديد-حصته-خلال-موسم-الحج-لعام-2023-1072262285.html
العراق ينفي تحديد حصته خلال موسم الحج لعام 2023
العراق ينفي تحديد حصته خلال موسم الحج لعام 2023
أكد العراق، اليوم السبت، أنه لم يقم بتحديد حصته من الحجاج لموسم الحج لعام 2023.‏ 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:11+0000
2023-01-14T11:11+0000
العراق
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وقالت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية في بيان لها، إن "رئيس الهيئة سماحة الشيخ سامي المسعودي، طالب وزارة الحج والعمرة السعودية باعتماد التعداد السكاني الحقيقي للعراق من أجل زيادة الحصة المقررة للبلاد، لكنه حتى الآن لم تصدر الموافقة او اتخاذ أي إجراء"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وناشدت الهيئة "وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات الى الرأي العام واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن رفع القيود عن كبار السن خلال موسم الحج المقبل، وعودة حصة العراق إلى عددها السابق قبل جائحة (كوفيد-19)، والتي يبلغ عددها 33 ألف و690 حاج.وأعلنت السعودية، عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج هذا العام.
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العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار الحج, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار الحج, العالم العربي

العراق ينفي تحديد حصته خلال موسم الحج لعام 2023

11:11 GMT 14.01.2023
© alomanews.comحجاج
حجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
حجاج
© alomanews.com
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أكد العراق، اليوم السبت، أنه لم يقم بتحديد حصته من الحجاج لموسم الحج لعام 2023.‏
وقالت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية في بيان لها، إن "رئيس الهيئة سماحة الشيخ سامي المسعودي، طالب وزارة الحج والعمرة السعودية باعتماد التعداد السكاني الحقيقي للعراق من أجل زيادة الحصة المقررة للبلاد، لكنه حتى الآن لم تصدر الموافقة او اتخاذ أي إجراء"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وناشدت الهيئة "وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات الى الرأي العام واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
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وكانت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن رفع القيود عن كبار السن خلال موسم الحج المقبل، وعودة حصة العراق إلى عددها السابق قبل جائحة (كوفيد-19)، والتي يبلغ عددها 33 ألف و690 حاج.
وأعلنت السعودية، عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج هذا العام.
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