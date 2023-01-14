https://sputnikarabic.ae/20230114/القوات-الروسية-تحرر-مدينة-سوليدار-مصر-مستعدة-لاستضافة-مركز-عالمي-لتوريد-وتخزين-الحبوب-1072270564.html

القوات الروسية تحرر مدينة سوليدار... مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب

القوات الروسية تحرر مدينة سوليدار... مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية بالكامل، واصفة الخطوة بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T14:36+0000

2023-01-14T14:36+0000

2023-01-14T14:37+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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القوات الروسية تحرر مدينة سوليدار.. مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب القوات الروسية تحرر مدينة سوليدار.. مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير مدينة سوليدار... وتؤكد أن السيطرة على المدينة يقطع طرق إمداد القوات الأوكرانيةوذكرت الوزارة في بيان، أن تحرير سوليدار يقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك، وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.جاء تحرير المدينة عن طريق مناورة سرية قامت بها وحدات مجوقلة، لها قدرات خاصة، ونجحت في مهاجمة مواقع القوات الأوكرانية، والسيطرة على المرتفعات المهيمنة، وتطويق المدينة من الشمال والجنوب.وأوضح أن السيطرة على مدينة سوليدار التي تقع جنوبي أوكرانيا ستسهل حصار باخموت وليس بالضرورة الدخول إليها، ولكن بالسيطرة على باخموت سواء بالاستسلام أو بالإخضاع سيسصبح الطريق ممهدا عسكرياً إلى سائر دونباس.وأضاف: كان من الضروري مع بداية هذا العام أن يتغير التكتيك بالهدف الاستراتيجي وتقوم القوات الروسية بتحرير النقاط الاستراتيجية المهمة نظراً لأهمية سوليدار عسكرياً واستراتيجياً.الولايات المتحدة تشترط على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو‏ لإتمام صفقة "إف-16"تشترط الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو للموافقة على بيع مقاتلات "إف-16".وأفاد مسؤولون أمريكيون، بأن إدارة الرئيس، جو بايدن، تستعد للحصول على ‏موافقة من الكونغرس حول إتمام الصفقة، لكن الكونغرس يشترط موافقة أنقرة على البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.وأشار المحلل السياسي، طه عودة أوغلو، أن هذه الخطوة جاءت بعد توتر واضح بين تركيا والسويد في الأيام الأخيرة، والأزمة التي حصلت بالإساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنصار الحزب الكردستاني.وقال إن أنقرة ترفض قبول عضوية الناتو للسويد إلى حين تحقيق مطالبها، وهذا انعكس على العلاقة التركية الأمريكية، خاصةً وأن أمريكا تحاول بقدر الإمكان ضم السويد وفنلندا لحلف الناتو في ظل الأجواء المخيمة على الأزمة الأوكرانية.وزير الخارجية الإيراني يقول إن السعودية ليست مستعدة لتطبيع العلاقات مع طهرانيرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن المملكة العربية السعودية غير مستعدة لتطبيع العلاقات مع بلاده، خاصة وأن الجانبين اتفقا في قمة بغداد الأخيرة على مبدأ الحوار المشترك الذي يفضي في نهاية المطاف إلى عودة العلاقات.وأوضح خلال مؤتمر صحفي في لبنان، أن إيران أجرت خمس جولات من الحوار مع السعودية في بغداد، في تأكيد على استعداد طهران إعادة العلاقات إلى حالتها الطبيعية، لافتا إلى محادثات أمنية كانت تجري مع السعودية في بغداد، بخلاف الحوارات الثنائية.وأشار إلى أن الجميع يدرك أن هناك علاقات استراتيجية بين واشنطن والرياض، وبالتالي السعودية غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن العلاقات مع إيران، موضحا أن الأمر أصبح أيضا مربوطا ومرهونا بمفاوضات الاتفاق النووي وإن كانت نتائجها إيجابية أم لا.السوداني يؤكد أن العراق قادر على ردع الإرهاب وليس بحاجة إلى قوات التحالف الدوليشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن القوات العراقية تمتلك الأدوات لردع الإرهاب بما يؤدي إلى عدم الحاجة لوجود قوات التحالف الدولي.وأوضح خلال مؤتمر صحفي في ألمانيا، أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مرحلة من الجهوزية تمكنها من حفظ الأمن والاستقرار، وأن العراق لا يحتاج لقوات خارجية.وقال المحلل السياسي والاستراتيجي العراقي، أثير الشرع، إن العراق الآن يختلف عن السنوات السابقة ولديه قوات مسلحة قادرة على ردع الإرهاب متمثلة بالجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.وأضاف أن الوضع مختلف في العراق من حيث التسليح وقوة استخدام السلاح الذي تم التزود به، وهناك دعم متزايد ومحاولات مستمرة للقضاء على أي محاولة للإخلال بالأمن الداخلي، ورئيس الوزراء يريد إبعاد أي تواجد أجنبي على الأراضي العراقية ويخص القوات القتالية لكن يستثني المستشارين.مصر تعلن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوبقدمت مصر مقترحا لاستضافة مركز دولي لتوريد الحبوب وتخزينها، للتخفيف من تأثير أزمة الغذاء العالمية، بحسب بيان الخارجية المصرية، حيث أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استعداد القاهرة للتعاون مع دول العالم ‏لاستضافة مركز دولي لتوريد الحبوب وتخزينها، مشيرا إلى أهمية التعاون في مكافحة أزمة الغذاء العالمية.أدلى شكري، بتصريحه، خلال كلمة مسجلة بالقمة الافتراضية "صوت الجنوب العالمي"، التي حضرتها دول من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.قال الخبير في الأمن الغذائي وأستاذ الاقتصاد الزراعي، أشرف كمال، إنه يمكن لمصر تطبيق هذه الخطوة بمركز عالمي لتخزين وتوريد الحبوب، حيث أن مصر منتجة للحبوب وفي نفس الوقت هي أكبر مستوردي القمح في العالم.وأوضح أن مصر تمتلك إمكانات تخزينية ولوجيستية كبيرة، تم تطويرها بشكل كبير، كما يمكن استغلال المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مضيفا أن مصر تمتلك خبرة كبيرة سواء في الإنتاج والاستيراد أوالتخزين فضلا عن المزايا النسبية التي تمتلكها كركن أساس بين القارات الثلاث.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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