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https://sputnikarabic.ae/20230114/المحكمة-العليا-في-البرازيل-توافق-على-التحقيق-مع-الرئيس-السابق-بولسونارو-1072250694.html
المحكمة العليا في البرازيل توافق على التحقيق مع الرئيس السابق بولسونارو
المحكمة العليا في البرازيل توافق على التحقيق مع الرئيس السابق بولسونارو
وافقت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم السبت، على التحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو كجزء من تحقيق في التحريض وتنظيم أعمال الشغب التي أدت إلى الاستيلاء... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T04:35+0000
2023-01-14T04:35+0000
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بولسونارو
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وقالت تقارير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن المحكمة العليا أذنت بالتحقيق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بناء على طلب ذي صلة من النيابة".كانت النيابة العامة البرازيلية، طلبت في وقت سابق أمس الجمعة، من المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق مع الرئيس السابق جايير يولسونارو، بعد اقتحام أنصاره مقارّ السلطة في برازيليا العاصمة في الـ8 من الشهر الجاري.وأوضحت النيابة العامة في بيان، بأن بولسونارو المقيم حاليا في الولايات المتحدة منذ نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في البلاد.يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
https://sputnikarabic.ae/20230113/النيابة-البرازيلية-تطلب-فتح-تحقيق-مع-الرئيس-السابق-على-ضوء-عمليات-التخريب-في-البلاد-1072249524.html
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أخبار البرازيل , العالم, بولسونارو
أخبار البرازيل , العالم, بولسونارو

المحكمة العليا في البرازيل توافق على التحقيق مع الرئيس السابق بولسونارو

04:35 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / TON MOLINAاقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل ، 8 يناير 2023
اقتحام أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل ، 8 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / TON MOLINA
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وافقت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم السبت، على التحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو كجزء من تحقيق في التحريض وتنظيم أعمال الشغب التي أدت إلى الاستيلاء المؤقت على المباني الحكومية في العاصمة برازيليا.
وقالت تقارير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن المحكمة العليا أذنت بالتحقيق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بناء على طلب ذي صلة من النيابة".
كانت النيابة العامة البرازيلية، طلبت في وقت سابق أمس الجمعة، من المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق مع الرئيس السابق جايير يولسونارو، بعد اقتحام أنصاره مقارّ السلطة في برازيليا العاصمة في الـ8 من الشهر الجاري.
أعمال الشغب من قبل أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو، خلال اقتحام قصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، البرازيل، 8 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
النيابة البرازيلية تطلب فتح تحقيق مع الرئيس السابق على ضوء عمليات التخريب في البلاد
أمس, 23:24 GMT
وأوضحت النيابة العامة في بيان، بأن بولسونارو المقيم حاليا في الولايات المتحدة منذ نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في البلاد.
يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
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