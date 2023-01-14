https://sputnikarabic.ae/20230114/المحكمة-العليا-في-البرازيل-توافق-على-التحقيق-مع-الرئيس-السابق-بولسونارو-1072250694.html

المحكمة العليا في البرازيل توافق على التحقيق مع الرئيس السابق بولسونارو

المحكمة العليا في البرازيل توافق على التحقيق مع الرئيس السابق بولسونارو

وافقت المحكمة العليا في البرازيل، اليوم السبت، على التحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو كجزء من تحقيق في التحريض وتنظيم أعمال الشغب التي أدت إلى الاستيلاء... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T04:35+0000

2023-01-14T04:35+0000

2023-01-14T04:35+0000

أخبار البرازيل

العالم

بولسونارو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/09/1072059964_0:133:2891:1759_1920x0_80_0_0_755d35071e58a8d42c83a1054b6d7e4e.jpg

وقالت تقارير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن المحكمة العليا أذنت بالتحقيق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بناء على طلب ذي صلة من النيابة".كانت النيابة العامة البرازيلية، طلبت في وقت سابق أمس الجمعة، من المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق مع الرئيس السابق جايير يولسونارو، بعد اقتحام أنصاره مقارّ السلطة في برازيليا العاصمة في الـ8 من الشهر الجاري.وأوضحت النيابة العامة في بيان، بأن بولسونارو المقيم حاليا في الولايات المتحدة منذ نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في البلاد.يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

https://sputnikarabic.ae/20230113/النيابة-البرازيلية-تطلب-فتح-تحقيق-مع-الرئيس-السابق-على-ضوء-عمليات-التخريب-في-البلاد-1072249524.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار البرازيل , العالم, بولسونارو