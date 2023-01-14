عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230114/المهام-ذات-الأولوية-لوزارة-الدفاع-الروسية-لعام-2023-1072233938.html
المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع الروسية لعام 2023
المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع الروسية لعام 2023
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اجتماعًا مع القيادة العليا لوزارة الدفاع في البلاد، تم خلاله تلخيص نتائج نشاط القوات المسلحة... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T07:00+0000
2023-01-13T11:59+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0d/1072233142_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6d7c989856e642572fb70aac7618a93.png
ومن بين مهام العام الجديد، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى استمرار العملية الخاصة الروسية حتى "التحقيق الكامل للأهداف المحددة"، وكذلك إنشاء تجمع عسكري في شمال غرب روسيا بسبب توسع حلف "الناتو". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتلقى جيش البلاد معدات جديدة وأن يطور ثالوثه النووي.قام فريق عمل "سبوتنيك" بإعداد مخطط معلوماتي لمعرفة المهام ذات الأولوية للدفاع الروسية للعام الجديد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0d/1072233142_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b522a58b9eb96cd9f35a57c54cc0d7ee.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, инфографика
انفوجرافيك, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, инфографика

المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع الروسية لعام 2023

07:00 GMT 14.01.2023
تابعنا عبرTelegram
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اجتماعًا مع القيادة العليا لوزارة الدفاع في البلاد، تم خلاله تلخيص نتائج نشاط القوات المسلحة خلال العام الماضي، وأهداف جديدة لعام 2023.
ومن بين مهام العام الجديد، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى استمرار العملية الخاصة الروسية حتى "التحقيق الكامل للأهداف المحددة"، وكذلك إنشاء تجمع عسكري في شمال غرب روسيا بسبب توسع حلف "الناتو". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتلقى جيش البلاد معدات جديدة وأن يطور ثالوثه النووي.
قام فريق عمل "سبوتنيك" بإعداد مخطط معلوماتي لمعرفة المهام ذات الأولوية للدفاع الروسية للعام الجديد.
المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع لعام 2023 - سبوتنيك عربي
المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع لعام 2023 - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала