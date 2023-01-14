https://sputnikarabic.ae/20230114/المهام-ذات-الأولوية-لوزارة-الدفاع-الروسية-لعام-2023-1072233938.html
المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع الروسية لعام 2023
المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع الروسية لعام 2023
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اجتماعًا مع القيادة العليا لوزارة الدفاع في البلاد، تم خلاله تلخيص نتائج نشاط القوات المسلحة... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T07:00+0000
2023-01-14T07:00+0000
2023-01-13T11:59+0000
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انفوجرافيك
الجيش الروسي
وزارة الدفاع الروسية
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ومن بين مهام العام الجديد، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى استمرار العملية الخاصة الروسية حتى "التحقيق الكامل للأهداف المحددة"، وكذلك إنشاء تجمع عسكري في شمال غرب روسيا بسبب توسع حلف "الناتو". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتلقى جيش البلاد معدات جديدة وأن يطور ثالوثه النووي.قام فريق عمل "سبوتنيك" بإعداد مخطط معلوماتي لمعرفة المهام ذات الأولوية للدفاع الروسية للعام الجديد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, инфографика
انفوجرافيك, الجيش الروسي, وزارة الدفاع الروسية, инфографика
المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع الروسية لعام 2023
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022، اجتماعًا مع القيادة العليا لوزارة الدفاع في البلاد، تم خلاله تلخيص نتائج نشاط القوات المسلحة خلال العام الماضي، وأهداف جديدة لعام 2023.
ومن بين مهام العام الجديد، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى استمرار العملية الخاصة الروسية حتى "التحقيق الكامل للأهداف المحددة"، وكذلك إنشاء تجمع عسكري في شمال غرب روسيا بسبب توسع حلف "الناتو". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتلقى جيش البلاد معدات جديدة وأن يطور ثالوثه النووي.
قام فريق عمل "سبوتنيك" بإعداد مخطط معلوماتي لمعرفة المهام ذات الأولوية للدفاع الروسية للعام الجديد.