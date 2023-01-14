https://sputnikarabic.ae/20230114/براءة-اختراع-جزائرية-بشأن-قياس-إمكانات-النفط-في-مكامن-الغاز-1072257506.html
براءة اختراع جزائرية بشأن قياس إمكانات النفط في مكامن الغاز
براءة اختراع جزائرية بشأن قياس إمكانات النفط في مكامن الغاز
حصل معهد سوناطراك الجزائري للبترول التابع لمجمع "سوناطراك" على براءة اختراع بشأن الكربون العضوي وضبط وقياس إمكانات النفط في مكامن الغاز. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T09:46+0000
2023-01-14T09:46+0000
2023-01-14T09:46+0000
مجتمع
علوم
الجزائر
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مجمع "سوناطراك" بيانا أعلن فيه، اليوم السبت، حصول المعهد الجزائري للبترول على براءة اختراع من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية "إينابي".وأوضح البيان أن براءة الاختراع التي حصل عليها المعهد متعلقة بتقدير إجمالي الكربون العضوي في مكامن الغاز باستخدام أنظمة الانعكاس الزلزالي المتزامن والأنظمة الجينية.أضاف البيان أن أهمية تلك العملية، المبتكرة على يد الباحث الدكتور واد فل سيد علي، تكمن في تنفيذ طريقة جديدة لتقدير إجمالي الكربون العضوي (TOC)، الأمر الذي سيسمح بضبط وقياس إمكانات النفط في مكامن الغاز.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال ميلود مجلد، المدير العام للاستشراف في وزارة الطاقة والمناجم الجزائري، إن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال 2022.جاء ذلك في مقابلة مع القناة الأولى التلفزيونية المحلية، قال فيها إن "الجزائر وفت بالتزاماتها تجاه جميع العملاء فيما يخص تزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي تم إبرامها".وأوضح مجلد، أن الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي في العام الماضي، مشيرا إلى أنها "تقدر بنحو 56 مليار متر مكعب وهي كمية مرشحة للارتفاع".
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علوم, الجزائر, العالم العربي
علوم, الجزائر, العالم العربي
براءة اختراع جزائرية بشأن قياس إمكانات النفط في مكامن الغاز
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حصل معهد سوناطراك الجزائري للبترول التابع لمجمع "سوناطراك" على براءة اختراع بشأن الكربون العضوي وضبط وقياس إمكانات النفط في مكامن الغاز.
ونقلت صحيفة
"الشروق" الجزائرية عن مجمع "سوناطراك" بيانا أعلن فيه، اليوم السبت، حصول المعهد الجزائري للبترول على براءة اختراع من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية "إينابي".
وأوضح البيان أن براءة الاختراع التي حصل عليها المعهد متعلقة بتقدير إجمالي الكربون العضوي في مكامن الغاز باستخدام أنظمة الانعكاس الزلزالي المتزامن والأنظمة الجينية.
أضاف البيان أن أهمية تلك العملية، المبتكرة على يد الباحث الدكتور واد فل سيد علي، تكمن في تنفيذ طريقة جديدة لتقدير إجمالي الكربون العضوي (TOC)، الأمر الذي سيسمح بضبط وقياس إمكانات النفط في مكامن الغاز.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال ميلود مجلد، المدير العام للاستشراف في وزارة الطاقة والمناجم الجزائري، إن بلاده حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي
خلال 2022.
جاء ذلك في مقابلة مع القناة الأولى التلفزيونية المحلية، قال فيها إن "الجزائر وفت بالتزاماتها تجاه جميع العملاء فيما يخص تزويدهم بالغاز الطبيعي وفق العقود طويلة ومتوسطة المدى التي تم إبرامها".
وأوضح مجلد، أن الجزائر حققت رقما قياسيا من حيث ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي في العام الماضي، مشيرا إلى أنها "تقدر بنحو 56 مليار متر مكعب وهي كمية مرشحة للارتفاع".