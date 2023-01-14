https://sputnikarabic.ae/20230114/برلماني-روسي-الخارجية-الأمريكية-تكثف-من-تدخلها-في-الشؤون-الروسية-1072256103.html
برلماني روسي: الخارجية الأمريكية تكثف من تدخلها في الشؤون الروسية
برلماني روسي: الخارجية الأمريكية تكثف من تدخلها في الشؤون الروسية
قال فاسيلي بيسكاريف، رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لروسيا، إن مبادرة حقوق الإنسان الجديدة التي أطلقتها وزارة... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T09:11+0000
2023-01-14T09:11+0000
2023-01-14T09:11+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت قناة "تلغرام" الخاصة بالخدمة الصحفية للجنة كلمات بيسكاريف كالآتي: "أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق مبادرة جديدة للدفاع عن السجناء السياسيين المفترضين تحت شعار "بلا أسس قانونية".. وهكذا فإن دولاب الموازنة في التدخل في شؤوننا الداخلية يكتسب زخما، والضغط الأمريكي على القضاء الروسي لحماية المجرمين المدانين بالتطرف والإرهاب وكذلك النازيين الجدد وعملاء النفوذ الأجنبي، تم الإعلان عنه الآن على المستوى الرسمي".وكما أشار البرلماني، فإن النشطاء في جميع أنحاء العالم، وكذلك من روسيا، "تلقوا وعودا بالدعم من السفارات الأمريكية والمنظمات غير الربحية في الأنشطة السياسية والحقوقية لصالح الولايات المتحدة". في الوقت نفسه، يعتقد بيسكاريف أن واشنطن قللت من قيمة خطابها الصاخب من خلال الحكم على المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول، "بإعلانهم" إرهابيين محليين "وإرسالهم إلى السجن لسنوات عديدة بسبب آرائهم المعارضة".
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
برلماني روسي: الخارجية الأمريكية تكثف من تدخلها في الشؤون الروسية
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قال فاسيلي بيسكاريف، رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لروسيا، إن مبادرة حقوق الإنسان الجديدة التي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية، تزيد حدة التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لروسيا.
ونقلت قناة "تلغرام" الخاصة بالخدمة الصحفية للجنة كلمات بيسكاريف كالآتي: "أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق مبادرة جديدة للدفاع عن السجناء السياسيين المفترضين تحت شعار "بلا أسس قانونية".. وهكذا فإن دولاب الموازنة في التدخل في شؤوننا الداخلية يكتسب زخما، والضغط الأمريكي على القضاء الروسي لحماية المجرمين المدانين بالتطرف والإرهاب وكذلك النازيين الجدد وعملاء النفوذ الأجنبي، تم الإعلان عنه الآن على المستوى الرسمي".
وكما أشار البرلماني، فإن النشطاء في جميع أنحاء العالم، وكذلك من روسيا، "تلقوا وعودا بالدعم من السفارات الأمريكية والمنظمات غير الربحية في الأنشطة السياسية والحقوقية لصالح الولايات المتحدة".
في الوقت نفسه، يعتقد بيسكاريف أن واشنطن قللت من قيمة خطابها الصاخب من خلال الحكم على المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول، "بإعلانهم" إرهابيين محليين "وإرسالهم إلى السجن لسنوات عديدة بسبب آرائهم المعارضة".