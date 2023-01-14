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https://sputnikarabic.ae/20230114/بريطانيا-تحظر-أدوات-بلاستيكية--ذات-الاستخدام-الواحد-لحماية-المحيطات-1072287153.html
بريطانيا تحظر أدوات بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لحماية المحيطات
بريطانيا تحظر أدوات بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لحماية المحيطات
أعلنت وزارة البيئة والزراعة، في بريطانيا، حظر أدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إنجلترا اعتباراً من أكتوبر المقبل، من أجل حماية المحيطات من... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T21:56+0000
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وبحسب الوزارة "سيتم حظر الأطباق البلاستيكية وأدوات تناول الطعام والأوعية والصواني وأنواع معينة من أكواب أو عبوات البوليسترين ذات الاستخدام الواحد، خصوصاً من الموزعين والمطاعم والفنادق وأكشاك بيع الأطعمة"، وفقا لموقع "دويتشه فيله".وأشارت الوزارة إلى أن إنجلترا تستخدم 2,7 مليار قطعة من أدوات المائدة الأحادية الاستخدام سنوياً، ويعاد تدوير 10% منها فقط. مؤكدة أن الشركات التي لا تمتثل للحظر ستغرَّم، وفي حال تكرار الانتهاكات، يمكن إنزال عقوبة جنائية.وبحسب الوزارة لن يطبق قرار الحظر على الأطباق والصواني والأوعية المستخدمة في التعبئة والتغليف في "الأطباق والأطعمة المحضرة مسبقاً للخدمة الذاتية"، بينما تدرس الحكومة حالياً إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف المناديل وفلاتر القهوة والأكياس.
https://sputnikarabic.ae/20230110/الإمارات-تقرر-حظر-استخدام-أكياس-التسوق-البلاستيكية-للحد-من-التلوث-1072138896.html
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بريطانيا تحظر أدوات بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لحماية المحيطات

21:56 GMT 14.01.2023
© Photo / Pixabayبلاستيك على الشاطئ
بلاستيك على الشاطئ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Photo / Pixabay
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أعلنت وزارة البيئة والزراعة، في بريطانيا، حظر أدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إنجلترا اعتباراً من أكتوبر المقبل، من أجل حماية المحيطات من التلوث بالنفايات البلاستيكية.
وبحسب الوزارة "سيتم حظر الأطباق البلاستيكية وأدوات تناول الطعام والأوعية والصواني وأنواع معينة من أكواب أو عبوات البوليسترين ذات الاستخدام الواحد، خصوصاً من الموزعين والمطاعم والفنادق وأكشاك بيع الأطعمة"، وفقا لموقع "دويتشه فيله".
وأشارت الوزارة إلى أن إنجلترا تستخدم 2,7 مليار قطعة من أدوات المائدة الأحادية الاستخدام سنوياً، ويعاد تدوير 10% منها فقط. مؤكدة أن الشركات التي لا تمتثل للحظر ستغرَّم، وفي حال تكرار الانتهاكات، يمكن إنزال عقوبة جنائية.
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وبحسب الوزارة لن يطبق قرار الحظر على الأطباق والصواني والأوعية المستخدمة في التعبئة والتغليف في "الأطباق والأطعمة المحضرة مسبقاً للخدمة الذاتية"، بينما تدرس الحكومة حالياً إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف المناديل وفلاتر القهوة والأكياس.
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