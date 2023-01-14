https://sputnikarabic.ae/20230114/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-المدعي-العام-الإيراني-بعد-إعدام-علي-رضا-أكبري--1072269650.html
بريطانيا تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني بعد إعدام علي رضا أكبري
بريطانيا تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني بعد إعدام علي رضا أكبري
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق،... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T13:58+0000
2023-01-14T13:58+0000
2023-01-14T13:58+0000
العالم
بريطانيا
المدعي العام
إيران
إعدام
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القاهرة - سبوتنيك. وقال كليفرلي، عبر تويتر "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدعي العام الإيراني، إن تلك العقوبة تؤكد استياءنا من إعدام علي رضا أكبري".وأضاف أن "المدعي العام يلعب دورا أساسيا في استخدام إيران لعقوبة الإعدام"، مشددا "نحاسب النظام [الإيراني] على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان"، على حد قوله.هذا وأعلن القضاء الإيراني، بوقت سابق اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.وذكرت السلطة القضائية الإيراني، في بيان، "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".ويوم الأربعاء الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام على أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.
https://sputnikarabic.ae/20230114/إيران-تستدعي-السفير-البريطاني-احتجاجا-على-سياسة-لندن-المعادية-1072267596.html
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العالم, بريطانيا, المدعي العام, إيران, إعدام
العالم, بريطانيا, المدعي العام, إيران, إعدام
بريطانيا تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني بعد إعدام علي رضا أكبري
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أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم السبت، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق، علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية وأدين بتهمة التجسس لصالح لندن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال كليفرلي، عبر تويتر "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدعي العام الإيراني، إن تلك العقوبة تؤكد استياءنا من إعدام علي رضا أكبري".
وأضاف أن "المدعي العام يلعب دورا أساسيا في استخدام إيران لعقوبة الإعدام"، مشددا "نحاسب النظام [الإيراني] على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان"، على حد قوله.
هذا وأعلن القضاء الإيراني، بوقت سابق اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وذكرت السلطة القضائية الإيراني، في بيان، "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".
ويوم الأربعاء الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام على أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.
وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.