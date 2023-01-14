https://sputnikarabic.ae/20230114/بريطانيا-ندعم-تطلعات-إثيوبيا-لتحقيق-النمو-الاقتصادي-ومكافحة-الفقر-1072275153.html
بريطانيا: ندعم تطلعات إثيوبيا لتحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر
بريطانيا: ندعم تطلعات إثيوبيا لتحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر
عبرت المملكة المتحدة عن رغبتها في دعم تطلعات إثيوبيا لتحقيق النمو الاقتصادي وجهود مكافحة الفقر. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:01+0000
2023-01-14T16:01+0000
2023-01-14T16:04+0000
بريطانيا
أخبار إثيوبيا
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جاء هذا في تصريحات لسفير المملكة المتحدة المعين حديثا لدى إثيوبيا دارين ويلش، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا".فعلى هامش تسليمه أوراق اعتماده إلى الرئيسة الإثيوبية سهلي وورك زودي، ناقش السفير البريطاني سبل تعزيز الشراكة الثنائية القائمة بين الجانبين.قال ويلش إن الحكومة البريطانية ستواصل مساعدة إثيوبيا في جهودها الرامية لمكافحة الفقر.وأشار السفير إلى أن بلاده كانت شريكا تنمويا طويل الأمد لأديس أبابا على مدى سنوات عديدة.وأضاف ويلش قائلا: "لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يجب أن تظل كما هي بل وتنمو في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230112/إثيوبيا-تقرر-إدخال-اللغة-العربية-في-مناهج-المدارس-1072208314.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار إثيوبيا
بريطانيا: ندعم تطلعات إثيوبيا لتحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر
16:01 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 16:04 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
عبرت المملكة المتحدة عن رغبتها في دعم تطلعات إثيوبيا لتحقيق النمو الاقتصادي وجهود مكافحة الفقر.
جاء هذا في تصريحات لسفير المملكة المتحدة المعين حديثا لدى إثيوبيا دارين ويلش، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية
الرسمية "إينا".
فعلى هامش تسليمه أوراق اعتماده إلى الرئيسة الإثيوبية سهلي وورك زودي، ناقش السفير البريطاني سبل تعزيز الشراكة الثنائية القائمة بين الجانبين.
قال ويلش إن الحكومة البريطانية ستواصل مساعدة إثيوبيا في جهودها
الرامية لمكافحة الفقر.
وأشار السفير إلى أن بلاده كانت شريكا تنمويا طويل الأمد لأديس أبابا على مدى سنوات عديدة.
وأضاف ويلش قائلا: "لا أستطيع أن أفهم لماذا لا يجب أن تظل كما هي بل وتنمو في المستقبل".