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https://sputnikarabic.ae/20230114/بعد-ألبوم-شاكيرا-بيكيه-يتوصل-إلى-اتفاق-دوري-الملوك-مع-ساعات-كاسيو-فيديو-1072255371.html
بعد أغنية شاكيرا.. بيكيه يتوصل إلى اتفاق "دوري الملوك" مع ساعات كاسيو... فيديو
بعد أغنية شاكيرا.. بيكيه يتوصل إلى اتفاق "دوري الملوك" مع ساعات كاسيو... فيديو
توصلت مسابقة "دوري الملوك"، التي أطلقها مؤخرا جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، بمشاركة العديد من النجوم السابقين والحاليين، إلى صفقة تعاقد مع علامة ساعات... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T08:39+0000
2023-01-14T08:59+0000
منوعات
بيكيه
نزاع
شاكيرا
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كشف بيكيه عن الصفقة الجديدة عبر تطبيق "تويتش" على الهواء مباشرة، بأنه توصل لاتفاق مع علامة "كاسيو" للساعات لرعاية "دوري الملوك".يذكر أن الإعلان جاء بعد يومين من نشر صديقته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا، أغنية مع الفنان بيزاراب.وشهدت كلمات الأغنية العديد من التلميحات من المغنية نحو بيكيه. من بينها المقارنة بين شاكيرا نفسها وصديقة جيرارد الجديدة، كلارا شيا، حين قالت في إشارة إلى مدافع برشلونة السابق: "لقد استبدلت ساعة روليكس بأخرى كاسيو"، في إشارة إلى أن ماركة روليكس هي الأغلى في العالم مقارنة بكاسيو.
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+74956456601
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منوعات, بيكيه, نزاع, شاكيرا
منوعات, بيكيه, نزاع, شاكيرا

بعد أغنية شاكيرا.. بيكيه يتوصل إلى اتفاق "دوري الملوك" مع ساعات كاسيو... فيديو

08:39 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 08:59 GMT 14.01.2023)
© AP Photo / John Shearerشاكيرا وجيرارد بيكيه
شاكيرا وجيرارد بيكيه - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / John Shearer
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توصلت مسابقة "دوري الملوك"، التي أطلقها مؤخرا جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، بمشاركة العديد من النجوم السابقين والحاليين، إلى صفقة تعاقد مع علامة ساعات شهيرة.
كشف بيكيه عن الصفقة الجديدة عبر تطبيق "تويتش" على الهواء مباشرة، بأنه توصل لاتفاق مع علامة "كاسيو" للساعات لرعاية "دوري الملوك".
يذكر أن الإعلان جاء بعد يومين من نشر صديقته السابقة المطربة الشهيرة شاكيرا، أغنية مع الفنان بيزاراب.
وشهدت كلمات الأغنية العديد من التلميحات من المغنية نحو بيكيه. من بينها المقارنة بين شاكيرا نفسها وصديقة جيرارد الجديدة، كلارا شيا، حين قالت في إشارة إلى مدافع برشلونة السابق: "لقد استبدلت ساعة روليكس بأخرى كاسيو"، في إشارة إلى أن ماركة روليكس هي الأغلى في العالم مقارنة بكاسيو.
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