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https://sputnikarabic.ae/20230114/بعد-الكشف-عن-سلاحه-الجديد-معلومات-عن-قوة-الدبابات-في-الجيش-الإسرائيلي-1072275566.html
بعد الكشف عن سلاحه الجديد… معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي
بعد الكشف عن سلاحه الجديد… معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي
يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويمتلك قوة برية تضم مجموعة متنوعة من الدبابات. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:11+0000
2023-01-14T16:11+0000
رصد عسكري
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تصنف قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 12 بين أضخم قوات دبابات بالعالم في عام 2023.تحتل قوة الدبابات الإسرائيلية المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وسوريا وإيران ومصر، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن عدد الدبابات في الجيش الإسرائيلي يصل إلى ألفين و200 دبابة.يذكر أن الجيش الإسرائيلي يصنف في المرتبة الرابعة ضمن أقوى جيوش الشرق الأوسط فيما يتعلق بإجمالي قوته العسكرية في 2023، وتسبقه كل من تركيا، التي تحتل المرتبة الأولى ثم مصر التي تأتي في المرتبة الثانية، وأخيرا إيران التي تمثل ثالث أقوى جيش في المنطقة.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل بدأت اختبار دبابة جديدة تحمل اسم "البرق"، مشيرة إلى أن بعض قادة الجيش الإسرائيلي يطلقون عليها "ميركافا - 5" في إشارة إلى أنها أكثر تطورا من "ميركافا - 4"، التي تمثل آخر إصدارات سلسلة الدبابات من هذا النوع.
https://sputnikarabic.ae/20230113/البرق-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-سلسلة-اختبارات-ميدانية-على-دبابة-جديدة-يصفها-بـوحش-النار-صورة-1072243336.html
https://sputnikarabic.ae/20221127/سبروت-إس-دي-إم---1-الروسية-دبابة-برمائية-خفيفة-بقوة-نيرانية-هائلة-1070591598.html
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رصد عسكري, إسرائيل, مصر, أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري, إسرائيل, مصر, أخبار تركيا اليوم

بعد الكشف عن سلاحه الجديد… معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي

16:11 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEXدبابة ميركافا الإسرائيلية
دبابة ميركافا الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويمتلك قوة برية تضم مجموعة متنوعة من الدبابات.
تصنف قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 12 بين أضخم قوات دبابات بالعالم في عام 2023.
دبابة ميركافا غنمها حزب الله خلال حرب تموز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
"البرق".. الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة اختبارات ميدانية على دبابة جديدة يصفها بـ"وحش النار".. صورة
أمس, 16:20 GMT
تحتل قوة الدبابات الإسرائيلية المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وسوريا وإيران ومصر، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن عدد الدبابات في الجيش الإسرائيلي يصل إلى ألفين و200 دبابة.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يصنف في المرتبة الرابعة ضمن أقوى جيوش الشرق الأوسط فيما يتعلق بإجمالي قوته العسكرية في 2023، وتسبقه كل من تركيا، التي تحتل المرتبة الأولى ثم مصر التي تأتي في المرتبة الثانية، وأخيرا إيران التي تمثل ثالث أقوى جيش في المنطقة.
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
"سبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة
27 نوفمبر 2022, 11:35 GMT
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل بدأت اختبار دبابة جديدة تحمل اسم "البرق"، مشيرة إلى أن بعض قادة الجيش الإسرائيلي يطلقون عليها "ميركافا - 5" في إشارة إلى أنها أكثر تطورا من "ميركافا - 4"، التي تمثل آخر إصدارات سلسلة الدبابات من هذا النوع.
© Sputnikسبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة
سبروت إس دي إم - 1 الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
سبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة
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