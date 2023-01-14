https://sputnikarabic.ae/20230114/بعد-الكشف-عن-سلاحه-الجديد-معلومات-عن-قوة-الدبابات-في-الجيش-الإسرائيلي-1072275566.html
بعد الكشف عن سلاحه الجديد… معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي
بعد الكشف عن سلاحه الجديد… معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي
يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويمتلك قوة برية تضم مجموعة متنوعة من الدبابات. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:11+0000
2023-01-14T16:11+0000
2023-01-14T16:11+0000
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تصنف قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 12 بين أضخم قوات دبابات بالعالم في عام 2023.تحتل قوة الدبابات الإسرائيلية المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وسوريا وإيران ومصر، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن عدد الدبابات في الجيش الإسرائيلي يصل إلى ألفين و200 دبابة.يذكر أن الجيش الإسرائيلي يصنف في المرتبة الرابعة ضمن أقوى جيوش الشرق الأوسط فيما يتعلق بإجمالي قوته العسكرية في 2023، وتسبقه كل من تركيا، التي تحتل المرتبة الأولى ثم مصر التي تأتي في المرتبة الثانية، وأخيرا إيران التي تمثل ثالث أقوى جيش في المنطقة.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل بدأت اختبار دبابة جديدة تحمل اسم "البرق"، مشيرة إلى أن بعض قادة الجيش الإسرائيلي يطلقون عليها "ميركافا - 5" في إشارة إلى أنها أكثر تطورا من "ميركافا - 4"، التي تمثل آخر إصدارات سلسلة الدبابات من هذا النوع.
https://sputnikarabic.ae/20230113/البرق-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-سلسلة-اختبارات-ميدانية-على-دبابة-جديدة-يصفها-بـوحش-النار-صورة-1072243336.html
https://sputnikarabic.ae/20221127/سبروت-إس-دي-إم---1-الروسية-دبابة-برمائية-خفيفة-بقوة-نيرانية-هائلة-1070591598.html
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رصد عسكري, إسرائيل, مصر, أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري, إسرائيل, مصر, أخبار تركيا اليوم
بعد الكشف عن سلاحه الجديد… معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي
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يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويمتلك قوة برية تضم مجموعة متنوعة من الدبابات.
تصنف قوة الدبابات في الجيش الإسرائيلي
في المرتبة رقم 12 بين أضخم قوات دبابات بالعالم في عام 2023.
تحتل قوة الدبابات الإسرائيلية المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط بعد كل من تركيا وسوريا وإيران ومصر، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن عدد الدبابات في الجيش الإسرائيلي يصل إلى ألفين و200 دبابة.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يصنف في المرتبة الرابعة ضمن أقوى جيوش الشرق الأوسط
فيما يتعلق بإجمالي قوته العسكرية في 2023، وتسبقه كل من تركيا، التي تحتل المرتبة الأولى ثم مصر التي تأتي في المرتبة الثانية، وأخيرا إيران التي تمثل ثالث أقوى جيش في المنطقة.
27 نوفمبر 2022, 11:35 GMT
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل بدأت اختبار دبابة جديدة
تحمل اسم "البرق"، مشيرة إلى أن بعض قادة الجيش الإسرائيلي يطلقون عليها "ميركافا - 5" في إشارة إلى أنها أكثر تطورا من "ميركافا - 4"، التي تمثل آخر إصدارات سلسلة الدبابات من هذا النوع.