https://sputnikarabic.ae/20230114/بعد-حديث-سوناك-عن-إرسالها-إلى-أوكرانيا-معلومات-عن-دبابات-تشالنجر---2-البريطانية-1072284914.html
بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية
بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية
تصنع بريطانيا دبابات "تشالنجر - 2" منذ عام 1998، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، لكنها لم تثبت كفاءتها في ميادين القتال لأنها لم تخض حربا واحدة حتى الآن. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T20:53+0000
2023-01-14T20:53+0000
2023-01-14T20:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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يتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد وهي لا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنه تم تصميمها لتكون دبابة قتال رئيسية في المعارك البرية.ما هي المواصفات الفنية للدبابة "تشالنجر - 2"؟ما هو تسليح "تشالنجر - 2"؟ولفت الموقع إلى أنه يوجد 5 نماذج أخرى لهذه الدبابة أحدثها "تشالنجر - 3"، لكنه أوضح أنها لم تشارك في أي حرب حقيقية لاختبار فاعليتها القتالية على أرض الواقع.ويتم انتقاد دبابات "تشالنجر - 2" بسبب وزنها الثقيل، الذي يتجاوز 62 طنا وخصائصها الحركية المتواضعة، إضافة إلى عدم موثوقيتها في ساحات القتال.يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، تحدث عن عزم بلاده إمداد كييف بدبابات "تشالنجر-2"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم السبت.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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https://sputnikarabic.ae/20230114/سوناك-يعلن-اعتزام-بريطانيا-تزويد-كييف-بدبابات-تشالنجر-2--ومنظومات-مدفعية-1072280731.html
https://sputnikarabic.ae/20221127/سبروت-إس-دي-إم---1-الروسية-دبابة-برمائية-خفيفة-بقوة-نيرانية-هائلة-1070591598.html
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رصد عسكري, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية
20:53 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 20:54 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
تصنع بريطانيا دبابات "تشالنجر - 2" منذ عام 1998، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، لكنها لم تثبت كفاءتها في ميادين القتال لأنها لم تخض حربا واحدة حتى الآن.
يتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد وهي لا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما ذكر
موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنه تم تصميمها لتكون دبابة قتال رئيسية في المعارك البرية.
11 سبتمبر 2022, 14:08 GMT
ما هي المواصفات الفنية للدبابة "تشالنجر - 2"؟
ما هو تسليح "تشالنجر - 2"؟
المدفع الرئيسي: عيار 120 ملم بـ 52 طلقة.
اثنان من المدافع الرشاشة عيار 7.62 ملم بـ 4 آلاف طلقة.
ولفت الموقع إلى أنه يوجد 5 نماذج أخرى لهذه الدبابة أحدثها "تشالنجر - 3"، لكنه أوضح أنها لم تشارك في أي حرب حقيقية لاختبار فاعليتها القتالية على أرض الواقع.
ويتم انتقاد دبابات "تشالنجر - 2" بسبب وزنها الثقيل، الذي يتجاوز 62 طنا وخصائصها الحركية المتواضعة، إضافة إلى عدم موثوقيتها في ساحات القتال.
يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا
ريشي سوناك، تحدث عن عزم بلاده إمداد كييف بدبابات "تشالنجر-2"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم السبت.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
27 نوفمبر 2022, 11:35 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.