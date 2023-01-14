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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/بعد-حديث-سوناك-عن-إرسالها-إلى-أوكرانيا-معلومات-عن-دبابات-تشالنجر---2-البريطانية-1072284914.html
بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية
بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية
تصنع بريطانيا دبابات "تشالنجر - 2" منذ عام 1998، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، لكنها لم تثبت كفاءتها في ميادين القتال لأنها لم تخض حربا واحدة حتى الآن. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T20:53+0000
2023-01-14T20:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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يتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد وهي لا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنه تم تصميمها لتكون دبابة قتال رئيسية في المعارك البرية.ما هي المواصفات الفنية للدبابة "تشالنجر - 2"؟ما هو تسليح "تشالنجر - 2"؟ولفت الموقع إلى أنه يوجد 5 نماذج أخرى لهذه الدبابة أحدثها "تشالنجر - 3"، لكنه أوضح أنها لم تشارك في أي حرب حقيقية لاختبار فاعليتها القتالية على أرض الواقع.ويتم انتقاد دبابات "تشالنجر - 2" بسبب وزنها الثقيل، الذي يتجاوز 62 طنا وخصائصها الحركية المتواضعة، إضافة إلى عدم موثوقيتها في ساحات القتال.يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، تحدث عن عزم بلاده إمداد كييف بدبابات "تشالنجر-2"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم السبت.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220911/بعد-حصول-الجيش-الروسي-على-دفعة-جديدة-من-النسخة-المطورة-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-تي---90-1067593448.html
https://sputnikarabic.ae/20230114/سوناك-يعلن-اعتزام-بريطانيا-تزويد-كييف-بدبابات-تشالنجر-2--ومنظومات-مدفعية-1072280731.html
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بريطانيا
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رصد عسكري, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, بريطانيا, أخبار أوكرانيا

بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية

20:53 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 20:54 GMT 14.01.2023)
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tankدبابة "تشالنجر 2"
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / Challenger 2 Tank
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تصنع بريطانيا دبابات "تشالنجر - 2" منذ عام 1998، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، لكنها لم تثبت كفاءتها في ميادين القتال لأنها لم تخض حربا واحدة حتى الآن.
يتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد وهي لا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنه تم تصميمها لتكون دبابة قتال رئيسية في المعارك البرية.
دبابة تي-90إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
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11 سبتمبر 2022, 14:08 GMT

ما هي المواصفات الفنية للدبابة "تشالنجر - 2"؟

طول الدبابة: 11.55 متر.
العرض: 3.52 متر.
الارتفاع: 2.49 متر.
الوزن: 62.5 طن.
السرعة: 59 كلم/ الساعة.
المدى: 450 كلم.

ما هو تسليح "تشالنجر - 2"؟

المدفع الرئيسي: عيار 120 ملم بـ 52 طلقة.
اثنان من المدافع الرشاشة عيار 7.62 ملم بـ 4 آلاف طلقة.
قواذف قنابل على البرج.
ولفت الموقع إلى أنه يوجد 5 نماذج أخرى لهذه الدبابة أحدثها "تشالنجر - 3"، لكنه أوضح أنها لم تشارك في أي حرب حقيقية لاختبار فاعليتها القتالية على أرض الواقع.
ويتم انتقاد دبابات "تشالنجر - 2" بسبب وزنها الثقيل، الذي يتجاوز 62 طنا وخصائصها الحركية المتواضعة، إضافة إلى عدم موثوقيتها في ساحات القتال.
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سوناك يعلن اعتزام بريطانيا تزويد كييف بدبابات "تشالنجر-2" ومنظومات مدفعية
18:30 GMT
يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، تحدث عن عزم بلاده إمداد كييف بدبابات "تشالنجر-2"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم السبت.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2022
"سبروت إس دي إم - 1" الروسية... دبابة برمائية خفيفة بقوة نيرانية هائلة
27 نوفمبر 2022, 11:35 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
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