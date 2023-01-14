https://sputnikarabic.ae/20230114/بعد-حديث-سوناك-عن-إرسالها-إلى-أوكرانيا-معلومات-عن-دبابات-تشالنجر---2-البريطانية-1072284914.html

بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية

بعد حديث سوناك عن إرسالها إلى أوكرانيا... معلومات عن دبابات "تشالنجر - 2" البريطانية

تصنع بريطانيا دبابات "تشالنجر - 2" منذ عام 1998، وتمثل محور قوة الدبابات في جيشها، لكنها لم تثبت كفاءتها في ميادين القتال لأنها لم تخض حربا واحدة حتى الآن. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T20:53+0000

2023-01-14T20:53+0000

2023-01-14T20:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

بريطانيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103768/87/1037688708_0:11:1001:574_1920x0_80_0_0_7f4d6089201a9a60ec90dd058d470737.jpg

يتكون طاقم الدبابة من 4 أفراد وهي لا تزال في الخدمة حتى الآن، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنه تم تصميمها لتكون دبابة قتال رئيسية في المعارك البرية.ما هي المواصفات الفنية للدبابة "تشالنجر - 2"؟ما هو تسليح "تشالنجر - 2"؟ولفت الموقع إلى أنه يوجد 5 نماذج أخرى لهذه الدبابة أحدثها "تشالنجر - 3"، لكنه أوضح أنها لم تشارك في أي حرب حقيقية لاختبار فاعليتها القتالية على أرض الواقع.ويتم انتقاد دبابات "تشالنجر - 2" بسبب وزنها الثقيل، الذي يتجاوز 62 طنا وخصائصها الحركية المتواضعة، إضافة إلى عدم موثوقيتها في ساحات القتال.يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، تحدث عن عزم بلاده إمداد كييف بدبابات "تشالنجر-2"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم السبت.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20220911/بعد-حصول-الجيش-الروسي-على-دفعة-جديدة-من-النسخة-المطورة-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-تي---90-1067593448.html

https://sputnikarabic.ae/20230114/سوناك-يعلن-اعتزام-بريطانيا-تزويد-كييف-بدبابات-تشالنجر-2--ومنظومات-مدفعية-1072280731.html

https://sputnikarabic.ae/20221127/سبروت-إس-دي-إم---1-الروسية-دبابة-برمائية-خفيفة-بقوة-نيرانية-هائلة-1070591598.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, بريطانيا, أخبار أوكرانيا