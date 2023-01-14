https://sputnikarabic.ae/20230114/بوليانسكي-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-لا-تملك-صلاحيات-لإنشاء-محكمة-ضد-روسيا-1072282987.html

بوليانسكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات لإنشاء محكمة ضد روسيا

بوليانسكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات لإنشاء محكمة ضد روسيا

أعلن النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا، فهذه المبادرات... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T19:22+0000

2023-01-14T19:22+0000

2023-01-14T19:22+0000

منظمة الأمم المتحدة

روسيا

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وصرح بوليانسكي لقناة "RT" التلفزيونية: "أي مبادرات من هذا القبيل في الجمعية العامة ستكون غير ذات أهمية على الإطلاق من الناحية القانونية، لأن الجمعية العامة لا تملك مثل هذه الصلاحيات".واعتبر بوليانسكي يوم أمس الجمعة أن انعدام الثقة بين روسيا والغرب هو أكبر مشكلة في العلاقات بينهما.وقال بوليانسكي على أثير محطة الإذاعة البريطانية "LBC": "العلاقات بين روسيا والغرب الآن في حالة سيئة، هذا إذا كانت هناك أي علاقات على الإطلاق. وبالطبع، هناك نقص خطير في الثقة، وهي أكبر مشكلة. لا أعرف كيف يمكن تصديق القصص الخيالية الغربية بعد كشف السيدة ميركل والسيد هولاند حول استخدام اتفاقيات مينسك لتسليح أوكرانيا.

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