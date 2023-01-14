https://sputnikarabic.ae/20230114/بوليانسكي-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-لا-تملك-صلاحيات-لإنشاء-محكمة-ضد-روسيا-1072282987.html
بوليانسكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات لإنشاء محكمة ضد روسيا
بوليانسكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات لإنشاء محكمة ضد روسيا
أعلن النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا، فهذه المبادرات... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T19:22+0000
2023-01-14T19:22+0000
2023-01-14T19:22+0000
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
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وصرح بوليانسكي لقناة "RT" التلفزيونية: "أي مبادرات من هذا القبيل في الجمعية العامة ستكون غير ذات أهمية على الإطلاق من الناحية القانونية، لأن الجمعية العامة لا تملك مثل هذه الصلاحيات".واعتبر بوليانسكي يوم أمس الجمعة أن انعدام الثقة بين روسيا والغرب هو أكبر مشكلة في العلاقات بينهما.وقال بوليانسكي على أثير محطة الإذاعة البريطانية "LBC": "العلاقات بين روسيا والغرب الآن في حالة سيئة، هذا إذا كانت هناك أي علاقات على الإطلاق. وبالطبع، هناك نقص خطير في الثقة، وهي أكبر مشكلة. لا أعرف كيف يمكن تصديق القصص الخيالية الغربية بعد كشف السيدة ميركل والسيد هولاند حول استخدام اتفاقيات مينسك لتسليح أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221214/نيبينزيا-الغرب-وضع-أوروبا-على-شفا-المواجهة-التي-قد-تمتد-إلى-العالم-1071209088.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, روسيا
منظمة الأمم المتحدة, روسيا
بوليانسكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات لإنشاء محكمة ضد روسيا
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أعلن النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا، فهذه المبادرات لاغية وباطلة من الناحية القانونية.
وصرح بوليانسكي لقناة "RT" التلفزيونية: "أي مبادرات من هذا القبيل في الجمعية العامة ستكون غير ذات أهمية على الإطلاق من الناحية القانونية، لأن الجمعية العامة لا تملك مثل هذه الصلاحيات".
ووفقًا له، فإن هذه الفكرة شائعة في الغرب ويتم استغلالها لأغراض شعبوية وسياسية.
14 ديسمبر 2022, 20:33 GMT
واعتبر بوليانسكي يوم أمس الجمعة أن انعدام الثقة بين روسيا والغرب هو أكبر مشكلة في العلاقات بينهما.
وقال بوليانسكي على أثير محطة الإذاعة البريطانية "LBC": "العلاقات بين روسيا والغرب الآن في حالة سيئة، هذا إذا كانت هناك أي علاقات على الإطلاق. وبالطبع، هناك نقص خطير في الثقة، وهي أكبر مشكلة. لا أعرف كيف يمكن تصديق القصص الخيالية الغربية بعد كشف السيدة ميركل والسيد هولاند حول استخدام اتفاقيات مينسك لتسليح أوكرانيا.
وأضاف:
"هذا يدمر أي ثقة دون شك، من الصعب للغاية فهم كيف يمكننا الجلوس والتفاوض مع مثل هؤلاء القادة".