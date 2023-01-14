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https://sputnikarabic.ae/20230114/بوليانسكي-عقد-قمة-السلام-التي-أعلنت-عنها-أوكرانيا-يتطلب-موافقة-الجمعية-العامة-1072287446.html
بوليانسكي: عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا يتطلب موافقة الجمعية العامة
بوليانسكي: عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا يتطلب موافقة الجمعية العامة
أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا في الأمم المتحدة، يتطلب موافقة الجمعية العامة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T23:45+0000
2023-01-14T23:45+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي لقناةRT" " التلفزيونية، "نحن لا نفهم التفاصيل، ولا أحد يفهمها. لأنه من أجل عقد قمة في الأمم المتحدة، من الضروري اتخاذ قرار في الجمعية العامة، هناك بعض القضايا المتعلقة بالميزانية والتي تحتاج إلى حل. وإذا كنتم ترغبون في عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته "قمة"، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك".وأضاف: "هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكراني بأنهم يريدون عقد قمة(..)، ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع".وأعلن السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنارو، في وقت سابق، أنه من المقرر عقد "قمة سلام" في 24 فبراير/شباط في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
https://sputnikarabic.ae/20230114/بوليانسكي-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-لا-تملك-صلاحيات-لإنشاء-محكمة-ضد-روسيا-1072282987.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة

بوليانسكي: عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا يتطلب موافقة الجمعية العامة

23:45 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Nancy Sisil / الانتقال إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Nancy Sisil
/
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أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا في الأمم المتحدة، يتطلب موافقة الجمعية العامة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي لقناةRT" " التلفزيونية، "نحن لا نفهم التفاصيل، ولا أحد يفهمها. لأنه من أجل عقد قمة في الأمم المتحدة، من الضروري اتخاذ قرار في الجمعية العامة، هناك بعض القضايا المتعلقة بالميزانية والتي تحتاج إلى حل. وإذا كنتم ترغبون في عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته "قمة"، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك".
وأضاف: "هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكراني بأنهم يريدون عقد قمة(..)، ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع".
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
بوليانسكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك صلاحيات لإنشاء محكمة ضد روسيا
19:22 GMT
وأعلن السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنارو، في وقت سابق، أنه من المقرر عقد "قمة سلام" في 24 فبراير/شباط في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
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