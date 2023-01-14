https://sputnikarabic.ae/20230114/بيتكوين-يرتفع-بأكثر-من-11-ويتجاوز-20-ألف-دولار-1072250125.html
بيتكوين ترتفع بأكثر من 11% وتتجاوز 20 ألف دولار
بيتكوين ترتفع بأكثر من 11% وتتجاوز 20 ألف دولار
ارتفع سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، إلى أكثر من 20800 دولار يوم السبت، مواصلاً المسار الصعودي بعد أعلى ارتفاع شهري في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما أظهرت... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T03:12+0000
2023-01-14T03:12+0000
2023-01-14T03:18+0000
اقتصاد
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اعتبارًا من (01:48 بتوقيت غرينتش ، تم تداول بيتكوين بحوالي 20860 دولارًا في بورصة العملات المشفرة"بينانس"، وزادت القيمة بأكثر من 11% خلال الـ 24 ساعة الماضية.وفقًا لبوابة CoinMarketCap"" التي تحسب متوسط السعر في أكثر من 20 بورصة، ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبة 11.01%، لتصل إلى متوسط 20840 دولارًا.يوم الخميس، ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 18000 دولار، ووصل إلى أعلى قيمة له في شهر تقريبًا وسط أنباء تفيد بأن محامي بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX استعادوا حوالي 5 مليارات دولار في أصول مختلفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بيتكوين ترتفع بأكثر من 11% وتتجاوز 20 ألف دولار
03:12 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 03:18 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
ارتفع سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، إلى أكثر من 20800 دولار يوم السبت، مواصلاً المسار الصعودي بعد أعلى ارتفاع شهري في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما أظهرت بيانات التداول.
اعتبارًا من (01:48 بتوقيت غرينتش ، تم تداول بيتكوين بحوالي 20860 دولارًا ف
ي بورصة العملات المشفرة"بينانس"، وزادت القيمة بأكثر من 11% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفقًا لبوابة CoinMarketCap"" التي تحسب متوسط السعر في أكثر من 20 بورصة، ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبة 11.01%، لتصل إلى متوسط 20840 دولارًا.
يوم الخميس، ارتفع سعر البيتكوين إلى أكثر من 18000 دولار، ووصل إلى أعلى قيمة له في شهر تقريبًا وسط أنباء تفيد بأن محامي بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX استعادوا حوالي 5 مليارات دولار في أصول مختلفة.