https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-أكثر-من-21-مليار-دولار-صادرات-الملابس-الجاهزة-خلال-2022-1072273283.html

تركيا... أكثر من 21 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 2022

تركيا... أكثر من 21 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 2022

سجل قطاع الملابس الجاهزة في تركيا أعلى قيمة صادرات في تاريخه خلال العام الماضي 2022 مع عائدات تجاوزت 21 مليار دولار. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T15:19+0000

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وقال مجلس المصدرين الأتراك في بيان إن عائدات تركيا من صادرات الملابس الجاهزة بلغت 21 مليارا و205 ملايين دولار خلال العام الماضي مسجلة بذلك رقما قياسيا هو الأول في تاريخ القطاع.بحسب المعطيات التي نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية حققت صادرات الملابس التركية الجاهزة في 2022 نموا بنسبة 4.8% مقارنة بعام 2021.وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان المستوردة بـ 3.6 مليار دولار، تلتها إسبانيا بـ 2.6 مليار والمملكة المتحدة بملياري دولار، بحسب المصدر ذاته.واستحوذ قطاع الملابس الجاهزة الذي صدر منتجاته إلى 215 دولة ومنطقة على ما نسبته 8.3% من إجمالي صادرات تركيا في 2022.

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