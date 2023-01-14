https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-تطلق-عملية-أرن-الحصار-21-ضد-حزب-بي-كي-كي-1072271326.html

تركيا تطلق عملية "أرن الحصار 21" ضد حزب "بي كي كي"

تركيا تطلق عملية "أرن الحصار 21" ضد حزب "بي كي كي"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، إطلاق عملية عسكرية جديدة تحت اسم "أرن الحصار 21" ضد حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي)، الذي تصنفه أنقرة منظمة... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T14:46+0000

2023-01-14T14:46+0000

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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، مساء اليوم السبت، عن وزارة الداخلية التركية أن قواتها أطلقت عملية "أرن الحصار خريف شتاء -21" في ولاية ديار بكر، وذلك بمشاركة 840 عنصرا أمنيا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.وأكد بيان الوزارة أنه خلال اليوم الأول من العملية العسكرية في قضاء ليجا بديار بكر، تم تمشيط 5 أوكار للإرهابيين وضبط 145 كغ مواد مخدرة ومستلزمات مختلفة.يشار إلى أن وزارة الداخلية التركية قد بدأت سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021، واسم "أرن" أطلق على تلك العمليات العسكرية نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد مسلحين من التنظيم نفسه، في 11 أغسطس/ آب 2017.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق اليوم السبت، تحييد 11 مسلحا من تنظيم حزب "العمال الكردستاني" شمالي سوريا.وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات التركية تصدت لهجوم شنه تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية "بي واي جي" في مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا. وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي تركي.وأوضحت أن الجندي أصيب بعيار ناري، عقب استهداف التنظيم لقاعدة عسكرية في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا، أمس الجمعة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.وتشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم