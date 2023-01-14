تركيا تطلق عملية "أرن الحصار 21" ضد حزب "بي كي كي"
14:46 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 15:03 GMT 14.01.2023)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، إطلاق عملية عسكرية جديدة تحت اسم "أرن الحصار 21" ضد حزب "العمال الكردستاني" (بي كي كي)، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول"، مساء اليوم السبت، عن وزارة الداخلية التركية أن قواتها أطلقت عملية "أرن الحصار خريف شتاء -21" في ولاية ديار بكر، وذلك بمشاركة 840 عنصرا أمنيا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.
وأكد بيان الوزارة أنه خلال اليوم الأول من العملية العسكرية في قضاء ليجا بديار بكر، تم تمشيط 5 أوكار للإرهابيين وضبط 145 كغ مواد مخدرة ومستلزمات مختلفة.
بمشاركة 840 عنصرا أمنيا.. #تركيا تعلن إطلاق عملية "أرن الحصار 21" ضد إرهابيي "بي كي كي" https://t.co/eAYImeRGmI pic.twitter.com/iP1d7BQK2D— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 14, 2023
يشار إلى أن وزارة الداخلية التركية قد بدأت سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021، واسم "أرن" أطلق على تلك العمليات العسكرية نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي قتل على يد مسلحين من التنظيم نفسه، في 11 أغسطس/ آب 2017.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق اليوم السبت، تحييد 11 مسلحا من تنظيم حزب "العمال الكردستاني" شمالي سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات التركية تصدت لهجوم شنه تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية السورية "بي واي جي" في مناطق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا. وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي تركي.
وأوضحت أن الجندي أصيب بعيار ناري، عقب استهداف التنظيم لقاعدة عسكرية في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا، أمس الجمعة.
Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2023
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak! pic.twitter.com/TNgVnV5WZH
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.
وتشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.