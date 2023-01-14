https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-تعلن-ترحيل-2321-مهاجرا-خلال-أسبوع-1072286328.html
تركيا تعلن ترحيل 2321 مهاجرا خلال أسبوع
تركيا تعلن ترحيل 2321 مهاجرا خلال أسبوع
أعلنت السلطات التركية، ترحيل 2321 مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم خلال أسبوع. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T21:33+0000
2023-01-14T21:33+0000
2023-01-14T21:36+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
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جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان المصور إنه تم ترحيل 2321 مهاجرا غير نظامي إلى بلادهم خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأوضحت إدارة الهجرة أنه من بين المهاجرين 1101 أفغانيا، و107 باكستانيين، و1113 من جنسيات أخرى.وذكر البيان أن الفترة ذاتها شهدت كذلك ضبط 2269 مهاجرا دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، بينهم 824 أفغانيا و91 باكستانيا، و1354 من جنسيات أخرى.وقالت الإدارة الهجرة إن مراكزها لا تزال تستضيف 19 ألفا و746 مهاجرا، الغالبية منهم يحملون الجنسية الأفغانية والباكستانية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مصرع-6-مهاجرين-إثر-غرق-قاربهم-قبالة-شواطئ-تركيا-1068179798.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
تركيا تعلن ترحيل 2321 مهاجرا خلال أسبوع
21:33 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 21:36 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية، ترحيل 2321 مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم خلال أسبوع.
جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة
التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
24 سبتمبر 2022, 14:31 GMT
وقال البيان المصور إنه تم ترحيل 2321 مهاجرا غير نظامي
إلى بلادهم خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضحت إدارة الهجرة أنه من بين المهاجرين 1101 أفغانيا، و107 باكستانيين، و1113 من جنسيات أخرى.
وذكر البيان أن الفترة ذاتها شهدت كذلك ضبط 2269 مهاجرا دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، بينهم 824 أفغانيا و91 باكستانيا، و1354 من جنسيات أخرى.
وقالت الإدارة الهجرة إن مراكزها لا تزال تستضيف 19 ألفا و746 مهاجرا، الغالبية منهم يحملون الجنسية الأفغانية والباكستانية.