عربي
https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-تعلن-ترحيل-2321-مهاجرا-خلال-أسبوع-1072286328.html
تركيا تعلن ترحيل 2321 مهاجرا خلال أسبوع
تركيا تعلن ترحيل 2321 مهاجرا خلال أسبوع
أعلنت السلطات التركية، ترحيل 2321 مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم خلال أسبوع. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T21:33+0000
2023-01-14T21:36+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال البيان المصور إنه تم ترحيل 2321 مهاجرا غير نظامي إلى بلادهم خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأوضحت إدارة الهجرة أنه من بين المهاجرين 1101 أفغانيا، و107 باكستانيين، و1113 من جنسيات أخرى.وذكر البيان أن الفترة ذاتها شهدت كذلك ضبط 2269 مهاجرا دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، بينهم 824 أفغانيا و91 باكستانيا، و1354 من جنسيات أخرى.وقالت الإدارة الهجرة إن مراكزها لا تزال تستضيف 19 ألفا و746 مهاجرا، الغالبية منهم يحملون الجنسية الأفغانية والباكستانية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مصرع-6-مهاجرين-إثر-غرق-قاربهم-قبالة-شواطئ-تركيا-1068179798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104473/21/1044732114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cfbba2e5cf69629a6db8aee568d2b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي

تركيا تعلن ترحيل 2321 مهاجرا خلال أسبوع

21:33 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 21:36 GMT 14.01.2023)
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sakis Mitrolidis
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات التركية، ترحيل 2321 مهاجرا غير شرعي إلى بلادهم خلال أسبوع.
جاء هذا في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة شواطئ تركيا
24 سبتمبر 2022, 14:31 GMT
وقال البيان المصور إنه تم ترحيل 2321 مهاجرا غير نظامي إلى بلادهم خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضحت إدارة الهجرة أنه من بين المهاجرين 1101 أفغانيا، و107 باكستانيين، و1113 من جنسيات أخرى.
وذكر البيان أن الفترة ذاتها شهدت كذلك ضبط 2269 مهاجرا دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، بينهم 824 أفغانيا و91 باكستانيا، و1354 من جنسيات أخرى.
وقالت الإدارة الهجرة إن مراكزها لا تزال تستضيف 19 ألفا و746 مهاجرا، الغالبية منهم يحملون الجنسية الأفغانية والباكستانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:18 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала