https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-شحن-172-مليون-طن-من-الحبوب-الأوكرانية-منذ-اتفاقية-إسطنبول-1072274911.html

تركيا... شحن 17.2 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ اتفاقية "إسطنبول"

تركيا... شحن 17.2 مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ اتفاقية "إسطنبول"

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تجاوز كمية الحبوب المرسلة من الموانئ الأوكرانية، 17 مليونا و254 ألف طن، منذ إبرام اتفاقية "إسطنبول". 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T15:55+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم السبت، عن بيان لوزارة الدفاع التركية أنه تم شحن 17.2 مليون طن من الحبوب الأوكرانية وذلك منذ إبرام اتفاقية إسطنبول، مع استمرار عمليات شحن تلك الحبوب من الموانئ الأوكرانية بشكل آمن كما هو مخطط لها.وذكر بيان وزارة الدفاع التركية أن عدد السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية التي غادرت موانئ بلادها بلغ 643، مشيرا إلى أن إسطنبول شهدت، في 22 يوليو/ تموز الماضي، توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين كل من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.ويذكر أن هذا الاتفاق قد تضمن تأمين صادرات الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ بلادها على البحر الأسود إلى العالم، وذلك بهدف معالجة أزمة "نقص الغذاء العالمي".وأمس الجمعة، أعلنت تركيا أنّ أكثر من 5 ملايين طن من الحبوب وصلت إلى دول جنوب الصحراء الأفريقية منذ توقيع اتفاقية الحبوب.جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي فنسنت بيروتا في العاصمة الرواندية كيغالي، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي إنّ اتفاقية الحبوب الموقعة بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، ساهمت في الإفراج عن أكثر من 17 مليون طن من الحبوب وصلت إلى دول العالم عبر البحر الأسود، موضحا أن أكثر من 60% من الحبوب الأوكرانية التي عبرت البحر الأسود وصلت إلى دول منخفضة ومتوسطة الدخل.وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تجدد ثانية.

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أخبار تركيا اليوم, البحر الأسود, أخبار أوكرانيا, العالم