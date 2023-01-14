https://sputnikarabic.ae/20230114/تشييع-ثلاثة-فلسطينيين-قتلوا-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الضفة-الغربية-فيديو-1072274775.html

تشييع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية... فيديو

تشييع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية... فيديو

شيّع آلاف الفلسطينيين جثامين ثلاثة شبان قتلوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في بلدتي جبع واليامون قضاء جنين شمالي الضفة الغربية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T15:50+0000

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وانطلقت مسيرة تشييع الشبان باسم حمامرة (24 عاما) وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) ويزن سامر الجعبري (19 عاما) من مستشفى جنين الحكومي، وجاب موكب التشييع شوارع بلدتي جبع واليامون قبل مواراتهم الثرى، وسط هتافات غاضبة ومطالبة بالثأر وتصعيد المقاومة.وقالت والدة الشاب باسم حمامرة أحد القتلى الثلاثة لوكالة "سبوتنيك": "كنت أطلب من ابني أن يتزوج فكنت أود أن أفرح فيه، لكنه كان مصر على المقاومة وكان يقول لي عروستي هي البندقية، وأريد أن أقاتل من أجل بلدي، وقد استشهد اليوم في سبيل القضية التي آمن فيها".وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين الإضراب الشامل والحداد على القتلى الثلاثة، وقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان لـ " سبوتنيك": "نقول للاحتلال لن تكسروا المقاومة في جبع واليامون، ولن تكسروا المقاومة في جنين وفي كل فلسطين، اليوم جيش الاحتلال أعدم حمامرة وخليلية بدم بارد، مع قدرته على اعتقالهم، ولكن الهدف كان التصفية من نقطة الصفر، والمقاومة جاهزة للرد على جرائم الاحتلال في كل مكان".وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد استهدفت مركبة عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين، كان يستقلها حمامرة وخليلية ما أدى لمقتلهما. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان" إنَّ عدداً من المشتبه بهم أطلقوا النار من مركبة مارة على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي خلال نشاط قرب "جبع"، مشيرا إلى أن القوة ردت بإطلاق نار على المركبة".وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس إلى 12 منذ بداية العام الجاري، في وقت يحذر فيه مسؤولون فلسطينيون من تصاعد عمليات القتل بحق الفلسطينيين مع قدوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

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