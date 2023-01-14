تشييع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية... فيديو
15:50 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 15:53 GMT 14.01.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatتشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
شيّع آلاف الفلسطينيين جثامين ثلاثة شبان قتلوا بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في بلدتي جبع واليامون قضاء جنين شمالي الضفة الغربية.
وانطلقت مسيرة تشييع الشبان باسم حمامرة (24 عاما) وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) ويزن سامر الجعبري (19 عاما) من مستشفى جنين الحكومي، وجاب موكب التشييع شوارع بلدتي جبع واليامون قبل مواراتهم الثرى، وسط هتافات غاضبة ومطالبة بالثأر وتصعيد المقاومة.
وقالت والدة الشاب باسم حمامرة أحد القتلى الثلاثة لوكالة "سبوتنيك": "كنت أطلب من ابني أن يتزوج فكنت أود أن أفرح فيه، لكنه كان مصر على المقاومة وكان يقول لي عروستي هي البندقية، وأريد أن أقاتل من أجل بلدي، وقد استشهد اليوم في سبيل القضية التي آمن فيها".
وقالت والدة الشاب باسم حمامرة أحد القتلى الثلاثة لوكالة "سبوتنيك": "كنت أطلب من ابني أن يتزوج فكنت أود أن أفرح فيه، لكنه كان مصر على المقاومة وكان يقول لي عروستي هي البندقية، وأريد أن أقاتل من أجل بلدي، وقد استشهد اليوم في سبيل القضية التي آمن فيها".
© Sputnik . Ajwad Jradatتشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
تشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين الإضراب الشامل والحداد على القتلى الثلاثة، وقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان لـ " سبوتنيك": "نقول للاحتلال لن تكسروا المقاومة في جبع واليامون، ولن تكسروا المقاومة في جنين وفي كل فلسطين، اليوم جيش الاحتلال أعدم حمامرة وخليلية بدم بارد، مع قدرته على اعتقالهم، ولكن الهدف كان التصفية من نقطة الصفر، والمقاومة جاهزة للرد على جرائم الاحتلال في كل مكان".
© Sputnik . Ajwad Jradatتشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
تشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد استهدفت مركبة عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين، كان يستقلها حمامرة وخليلية ما أدى لمقتلهما. من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان" إنَّ عدداً من المشتبه بهم أطلقوا النار من مركبة مارة على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي خلال نشاط قرب "جبع"، مشيرا إلى أن القوة ردت بإطلاق نار على المركبة".
© Sputnik . Ajwad Jradatتشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
تشيع ثلاثة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس إلى 12 منذ بداية العام الجاري، في وقت يحذر فيه مسؤولون فلسطينيون من تصاعد عمليات القتل بحق الفلسطينيين مع قدوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.