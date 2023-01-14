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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1072251146.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تدريب الأفراد العسكريين من بين المعبئين في معسكرات تدريب عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية قبل إرسالهم إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:40 GMT 14.01.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:02 GMT 14.01.2023
تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق خاركوف، وبولتافا ، وتشيركاسي ، وكيروفوغراد ، ودنيبروبيتروفسك ، وميكولايف في أكرانيا ، وكذلك في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من زابوروجيه، وفقا للسلطات الأوكرانية
05:39 GMT 14.01.2023
ماعز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
البلغار يقترحون إرسال أربع "معزات" إلى أوكرانيا بدلا من "الفهود"
05:31 GMT
05:39 GMT 14.01.2023
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في زابوروجيه
05:05 GMT
05:39 GMT 14.01.2023
أوكرانيا: 127 مليار دولار خسائر البنية التحتية في البلاد
أكدت نائب وزير الخارجية الأوكرانية الأولى، أمينة جاباروفا، اليوم السبت، أن حجم خسائر البنية التحتية في البلاد، تجاوز 127 مليار دولار أمريكي.
05:30 GMT 14.01.2023
القوات الأوكرانية تستعد لهجوم بالأسلحة الكيميائية على الجنود الروس
حذرت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، من أن القوات الأوكرانية قد تستعد لهجوم ضد الجنود الروس باستخدام أسلحة كيميائية.
05:30 GMT 14.01.2023
غوتيريش مستعد للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع بأسرع وقت
أعلنت روزماري دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعداده للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
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