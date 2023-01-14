تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:02 GMT 14.01.2023
تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في مناطق خاركوف، وبولتافا ، وتشيركاسي ، وكيروفوغراد ، ودنيبروبيتروفسك ، وميكولايف في أكرانيا ، وكذلك في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من زابوروجيه، وفقا للسلطات الأوكرانية
05:39 GMT 14.01.2023
05:39 GMT 14.01.2023
05:39 GMT 14.01.2023
أكدت نائب وزير الخارجية الأوكرانية الأولى، أمينة جاباروفا، اليوم السبت، أن حجم خسائر البنية التحتية في البلاد، تجاوز 127 مليار دولار أمريكي.
05:30 GMT 14.01.2023
حذرت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، من أن القوات الأوكرانية قد تستعد لهجوم ضد الجنود الروس باستخدام أسلحة كيميائية.
05:30 GMT 14.01.2023
أعلنت روزماري دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعداده للوساطة بين موسكو وكييف لإنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن.