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توقعات بـ "فيضانات كارثية".. عاصفة جديدة تضرب كاليفورنيا.. فيديو
توقعات بـ "فيضانات كارثية".. عاصفة جديدة تضرب كاليفورنيا.. فيديو
تعرضت كاليفورنيا التي ضربتها العواصف لمزيد من الرياح والأمطار والثلوج اليوم السبت، مما أثار مخاوف من حدوث فيضانات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجعل السفر... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T21:03+0000
2023-01-14T21:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن زخات من الأمطار مصحوبة برياح عاتية بدأت في الشمال وانتشرت جنوبا، مع توقع المزيد من العواصف يوم الأحد والاثنين.وبحسب موقع poweroutage.us، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 68 ألف عميل في وقت متأخر من الصباح.تم إصدار تحذيرات من فيضانات للمنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو، بما في ذلك مقاطعات مارين ونابا وسونوما وميندوسينو.في الجنوب، تم نشر تحذيرات لأجزاء من المقاطعات بما في ذلك سان ماتيو وسانتا كروز، حيث تم إخلاء مجتمع فيلتون جروف الصغير على طول نهر سان لورينزو.غمر نهر ساليناس المتضخم الأراضي الزراعية في مقاطعة مونتيري، وفي الشرق، كانت التحذيرات من الفيضانات سارية المفعول لمجتمع وادي سان جواكين في ميرسيد.غرد مختبر UC Berkeley Central Sierra Snow Lab (محطة أبحاث ميدانية في جامعة كاليفورنيا متخصصة في فيزياء الثلج والأرصاد الجوية)، صباح يوم السبت أنه تلقى 21.3 بوصة (54 سم) من الثلوج في غضون 24 ساعة وأنه من المتوقع أن تنمو كتلة الثلج التي يبلغ ارتفاعها حوالي 10 أقدام (3 أمتار) عدة أقدام بحلول يوم الاثنين.تم إصدار تحذير من انهيار جليدي في المناطق الخلفية لوسط سييرا، بما في ذلك منطقة بحيرة تاهو الكبرى.تسببت ظاهرة متطرفة تُعرف باسم نهر السماء أو نهر الغلاف الجوي في هطول أمطار غزيرة وثلوج إلى كاليفورنيا، منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أدى إلى قطع الطاقة عن الآلاف، وغمر الطرق، وإطلاق العنان لتدفقات الحطام، وتسبب في حدوث انهيارات أرضية.حدث ما لا يقل عن 19 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، وظل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في عداد المفقودين بعد أن جرفته مياه الفيضانات من سيارة والدته في مقاطعة سان لويس أوبيسبو.قال شون دوري، القائم بأعمال مفوض دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، خلال إحاطة قدمها مسؤولون في الولاية والمسؤولون الفيدراليون يوم أمس الجمعة، إن نصف الوفيات شملت سائقي السيارات، وكان من الممكن منع البعض منها إذا استجاب السائقون لإشارات إغلاق الطريق.في مقاطعة سانتا باربرا، حيث أدى تدفق حطام هائل عبر مجتمع مونتيسيتو إلى مقتل 23 شخصًا في 9 يناير/كانون الثاني2018، تم إخبار السكان أن عمليات الإجلاء الجديدة غير متوقعة ولكن يجب أن يكونوا مستعدين.صدرت أوامر بإخلاء مونتيسيتو والمناطق المجاورة لها مؤخرا يوم الاثنين الماضي، في الذكرى الخامسة لما يُذكر محليًا باسم "تدفق الحطام 1/9 ''. لكن المجتمع الذي كان يطفو على سفوح الجبال الساحلية نجا من أضرار جسيمة.في زيارة لمونتيسيتو يوم الجمعة، طلب الحاكم جافين نيوسوم من السكان توخي الحذر، والاستجابة لتحذيرات مسؤولي السلامة العامة.
https://sputnikarabic.ae/20230104/عاصفة-وحشية-في-طريقها-لضرب-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-وتحذيرات-من-فيضانات-مميتة-1071916884.html
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توقعات بـ "فيضانات كارثية".. عاصفة جديدة تضرب كاليفورنيا.. فيديو

21:03 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / JOSH EDELSONانهيار محطة وقود نتيجة عاصفة ممطرة ضخمة في جنوب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أمريكا، 4 يناير/ كانون الثاني 2023
انهيار محطة وقود نتيجة عاصفة ممطرة ضخمة في جنوب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أمريكا، 4 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / JOSH EDELSON
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تعرضت كاليفورنيا التي ضربتها العواصف لمزيد من الرياح والأمطار والثلوج اليوم السبت، مما أثار مخاوف من حدوث فيضانات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجعل السفر محفوفًا بالمخاطر.
وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن زخات من الأمطار مصحوبة برياح عاتية بدأت في الشمال وانتشرت جنوبا، مع توقع المزيد من العواصف يوم الأحد والاثنين.
وبحسب موقع poweroutage.us، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 68 ألف عميل في وقت متأخر من الصباح.
تم إصدار تحذيرات من فيضانات للمنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو، بما في ذلك مقاطعات مارين ونابا وسونوما وميندوسينو.
في الجنوب، تم نشر تحذيرات لأجزاء من المقاطعات بما في ذلك سان ماتيو وسانتا كروز، حيث تم إخلاء مجتمع فيلتون جروف الصغير على طول نهر سان لورينزو.
غمر نهر ساليناس المتضخم الأراضي الزراعية في مقاطعة مونتيري، وفي الشرق، كانت التحذيرات من الفيضانات سارية المفعول لمجتمع وادي سان جواكين في ميرسيد.
غرد مختبر UC Berkeley Central Sierra Snow Lab (محطة أبحاث ميدانية في جامعة كاليفورنيا متخصصة في فيزياء الثلج والأرصاد الجوية)، صباح يوم السبت أنه تلقى 21.3 بوصة (54 سم) من الثلوج في غضون 24 ساعة وأنه من المتوقع أن تنمو كتلة الثلج التي يبلغ ارتفاعها حوالي 10 أقدام (3 أمتار) عدة أقدام بحلول يوم الاثنين.
تم إصدار تحذير من انهيار جليدي في المناطق الخلفية لوسط سييرا، بما في ذلك منطقة بحيرة تاهو الكبرى.
تسببت ظاهرة متطرفة تُعرف باسم نهر السماء أو نهر الغلاف الجوي في هطول أمطار غزيرة وثلوج إلى كاليفورنيا، منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أدى إلى قطع الطاقة عن الآلاف، وغمر الطرق، وإطلاق العنان لتدفقات الحطام، وتسبب في حدوث انهيارات أرضية.
حدث ما لا يقل عن 19 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، وظل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في عداد المفقودين بعد أن جرفته مياه الفيضانات من سيارة والدته في مقاطعة سان لويس أوبيسبو.
عاصفة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
"عاصفة وحشية" في طريقها لضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وتحذيرات من فيضانات مميتة
4 يناير, 10:58 GMT
قال شون دوري، القائم بأعمال مفوض دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، خلال إحاطة قدمها مسؤولون في الولاية والمسؤولون الفيدراليون يوم أمس الجمعة، إن نصف الوفيات شملت سائقي السيارات، وكان من الممكن منع البعض منها إذا استجاب السائقون لإشارات إغلاق الطريق.
في مقاطعة سانتا باربرا، حيث أدى تدفق حطام هائل عبر مجتمع مونتيسيتو إلى مقتل 23 شخصًا في 9 يناير/كانون الثاني2018، تم إخبار السكان أن عمليات الإجلاء الجديدة غير متوقعة ولكن يجب أن يكونوا مستعدين.
صدرت أوامر بإخلاء مونتيسيتو والمناطق المجاورة لها مؤخرا يوم الاثنين الماضي، في الذكرى الخامسة لما يُذكر محليًا باسم "تدفق الحطام 1/9 ''. لكن المجتمع الذي كان يطفو على سفوح الجبال الساحلية نجا من أضرار جسيمة.
في زيارة لمونتيسيتو يوم الجمعة، طلب الحاكم جافين نيوسوم من السكان توخي الحذر، والاستجابة لتحذيرات مسؤولي السلامة العامة.
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