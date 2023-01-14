https://sputnikarabic.ae/20230114/توقعات-بـ-فيضانات-كارثية-عاصفة-جديدة-تضرب-كاليفورنيا-فيديو-1072285879.html

توقعات بـ "فيضانات كارثية".. عاصفة جديدة تضرب كاليفورنيا.. فيديو

توقعات بـ "فيضانات كارثية".. عاصفة جديدة تضرب كاليفورنيا.. فيديو

تعرضت كاليفورنيا التي ضربتها العواصف لمزيد من الرياح والأمطار والثلوج اليوم السبت، مما أثار مخاوف من حدوث فيضانات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجعل السفر... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T21:03+0000

2023-01-14T21:03+0000

2023-01-14T21:03+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/08/1072042617_0:73:1392:856_1920x0_80_0_0_707bac0990d325cfbcf6b5b4de8ab9c2.jpg

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن زخات من الأمطار مصحوبة برياح عاتية بدأت في الشمال وانتشرت جنوبا، مع توقع المزيد من العواصف يوم الأحد والاثنين.وبحسب موقع poweroutage.us، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 68 ألف عميل في وقت متأخر من الصباح.تم إصدار تحذيرات من فيضانات للمنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو، بما في ذلك مقاطعات مارين ونابا وسونوما وميندوسينو.في الجنوب، تم نشر تحذيرات لأجزاء من المقاطعات بما في ذلك سان ماتيو وسانتا كروز، حيث تم إخلاء مجتمع فيلتون جروف الصغير على طول نهر سان لورينزو.غمر نهر ساليناس المتضخم الأراضي الزراعية في مقاطعة مونتيري، وفي الشرق، كانت التحذيرات من الفيضانات سارية المفعول لمجتمع وادي سان جواكين في ميرسيد.غرد مختبر UC Berkeley Central Sierra Snow Lab (محطة أبحاث ميدانية في جامعة كاليفورنيا متخصصة في فيزياء الثلج والأرصاد الجوية)، صباح يوم السبت أنه تلقى 21.3 بوصة (54 سم) من الثلوج في غضون 24 ساعة وأنه من المتوقع أن تنمو كتلة الثلج التي يبلغ ارتفاعها حوالي 10 أقدام (3 أمتار) عدة أقدام بحلول يوم الاثنين.تم إصدار تحذير من انهيار جليدي في المناطق الخلفية لوسط سييرا، بما في ذلك منطقة بحيرة تاهو الكبرى.تسببت ظاهرة متطرفة تُعرف باسم نهر السماء أو نهر الغلاف الجوي في هطول أمطار غزيرة وثلوج إلى كاليفورنيا، منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أدى إلى قطع الطاقة عن الآلاف، وغمر الطرق، وإطلاق العنان لتدفقات الحطام، وتسبب في حدوث انهيارات أرضية.حدث ما لا يقل عن 19 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، وظل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في عداد المفقودين بعد أن جرفته مياه الفيضانات من سيارة والدته في مقاطعة سان لويس أوبيسبو.قال شون دوري، القائم بأعمال مفوض دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، خلال إحاطة قدمها مسؤولون في الولاية والمسؤولون الفيدراليون يوم أمس الجمعة، إن نصف الوفيات شملت سائقي السيارات، وكان من الممكن منع البعض منها إذا استجاب السائقون لإشارات إغلاق الطريق.في مقاطعة سانتا باربرا، حيث أدى تدفق حطام هائل عبر مجتمع مونتيسيتو إلى مقتل 23 شخصًا في 9 يناير/كانون الثاني2018، تم إخبار السكان أن عمليات الإجلاء الجديدة غير متوقعة ولكن يجب أن يكونوا مستعدين.صدرت أوامر بإخلاء مونتيسيتو والمناطق المجاورة لها مؤخرا يوم الاثنين الماضي، في الذكرى الخامسة لما يُذكر محليًا باسم "تدفق الحطام 1/9 ''. لكن المجتمع الذي كان يطفو على سفوح الجبال الساحلية نجا من أضرار جسيمة.في زيارة لمونتيسيتو يوم الجمعة، طلب الحاكم جافين نيوسوم من السكان توخي الحذر، والاستجابة لتحذيرات مسؤولي السلامة العامة.

https://sputnikarabic.ae/20230104/عاصفة-وحشية-في-طريقها-لضرب-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-وتحذيرات-من-فيضانات-مميتة-1071916884.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم