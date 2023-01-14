توقعات بـ "فيضانات كارثية".. عاصفة جديدة تضرب كاليفورنيا.. فيديو
© AFP 2023 / JOSH EDELSONانهيار محطة وقود نتيجة عاصفة ممطرة ضخمة في جنوب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، أمريكا، 4 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / JOSH EDELSON
تعرضت كاليفورنيا التي ضربتها العواصف لمزيد من الرياح والأمطار والثلوج اليوم السبت، مما أثار مخاوف من حدوث فيضانات، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجعل السفر محفوفًا بالمخاطر.
وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن زخات من الأمطار مصحوبة برياح عاتية بدأت في الشمال وانتشرت جنوبا، مع توقع المزيد من العواصف يوم الأحد والاثنين.
وبحسب موقع poweroutage.us، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 68 ألف عميل في وقت متأخر من الصباح.
تم إصدار تحذيرات من فيضانات للمنطقة الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو، بما في ذلك مقاطعات مارين ونابا وسونوما وميندوسينو.
في الجنوب، تم نشر تحذيرات لأجزاء من المقاطعات بما في ذلك سان ماتيو وسانتا كروز، حيث تم إخلاء مجتمع فيلتون جروف الصغير على طول نهر سان لورينزو.
Over 33 million Californians were threatened by severe weather this week as heavy rain fell across the state, especially in southern California, with more ahead. Wind gusts of more than 40 miles per hour were recorded in many locations. Take a look. pic.twitter.com/PEk00kuibG— CGTN America (@cgtnamerica) January 14, 2023
غمر نهر ساليناس المتضخم الأراضي الزراعية في مقاطعة مونتيري، وفي الشرق، كانت التحذيرات من الفيضانات سارية المفعول لمجتمع وادي سان جواكين في ميرسيد.
غرد مختبر UC Berkeley Central Sierra Snow Lab (محطة أبحاث ميدانية في جامعة كاليفورنيا متخصصة في فيزياء الثلج والأرصاد الجوية)، صباح يوم السبت أنه تلقى 21.3 بوصة (54 سم) من الثلوج في غضون 24 ساعة وأنه من المتوقع أن تنمو كتلة الثلج التي يبلغ ارتفاعها حوالي 10 أقدام (3 أمتار) عدة أقدام بحلول يوم الاثنين.
We have received 21.3" (54 cm) of #snow in the last 24 hours and it's still coming down hard out there! The snowpack is DEEP with ~10 feet (3 meters) of snow already on the ground!— UC Berkeley Central Sierra Snow Lab (@UCB_CSSL) January 14, 2023
We're expecting another 2-3 feet of snow by Monday morning, so much more to come!#CAwx #CAwater pic.twitter.com/KLL2aOoOpX
تم إصدار تحذير من انهيار جليدي في المناطق الخلفية لوسط سييرا، بما في ذلك منطقة بحيرة تاهو الكبرى.
تسببت ظاهرة متطرفة تُعرف باسم نهر السماء أو نهر الغلاف الجوي في هطول أمطار غزيرة وثلوج إلى كاليفورنيا، منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أدى إلى قطع الطاقة عن الآلاف، وغمر الطرق، وإطلاق العنان لتدفقات الحطام، وتسبب في حدوث انهيارات أرضية.
حدث ما لا يقل عن 19 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، وظل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في عداد المفقودين بعد أن جرفته مياه الفيضانات من سيارة والدته في مقاطعة سان لويس أوبيسبو.
قال شون دوري، القائم بأعمال مفوض دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، خلال إحاطة قدمها مسؤولون في الولاية والمسؤولون الفيدراليون يوم أمس الجمعة، إن نصف الوفيات شملت سائقي السيارات، وكان من الممكن منع البعض منها إذا استجاب السائقون لإشارات إغلاق الطريق.
في مقاطعة سانتا باربرا، حيث أدى تدفق حطام هائل عبر مجتمع مونتيسيتو إلى مقتل 23 شخصًا في 9 يناير/كانون الثاني2018، تم إخبار السكان أن عمليات الإجلاء الجديدة غير متوقعة ولكن يجب أن يكونوا مستعدين.
صدرت أوامر بإخلاء مونتيسيتو والمناطق المجاورة لها مؤخرا يوم الاثنين الماضي، في الذكرى الخامسة لما يُذكر محليًا باسم "تدفق الحطام 1/9 ''. لكن المجتمع الذي كان يطفو على سفوح الجبال الساحلية نجا من أضرار جسيمة.
في زيارة لمونتيسيتو يوم الجمعة، طلب الحاكم جافين نيوسوم من السكان توخي الحذر، والاستجابة لتحذيرات مسؤولي السلامة العامة.