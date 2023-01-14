https://sputnikarabic.ae/20230114/ثروته-35-مليار-دولار-الملياردير-البريطاني-ريتشارد-برانسون-يكشف-سرا-جديدا-عن-تعليمه-1072286967.html

ثروته 3.5 مليار دولار.. الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون يكشف سرا جديدا عن تعليمه

ثروته 3.5 مليار دولار.. الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون يكشف سرا جديدا عن تعليمه

أكد الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، اليوم السبت، أنه اتخذ قرارا مهما في مقتبل حياته بترك المدرسة في عمر الـ 15عاما فقط. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T21:52+0000

2023-01-14T21:52+0000

2023-01-14T21:52+0000

مجتمع

بريطانيا

مجلة

مدرسة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/0c/1049549277_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_cf2a3ce4757cdeb9b8763fd5570a483e.jpg

وأفاد الموقع الإلكتروني سي إن بي سي، مساء اليوم السبت، بأن برانسون قد أعلن اتخاذه قرارا مهما في مقتبل حياته، وهو في الخامسة عشر من عمره بترك ‏المدرسة لإدارة مجلة.وأكد الموقع أن برانسون مالك شركة "فيرجن جروب"، قد قرر ترك المدرسة في هذا العمر من أجل جني الأموال، لأنه أدرك وهو في الخامسة عشر من عمره أن بإمكانه جني الأموال وهو في هذا العمر، حيث أدار مجلة Student Magazine في عمره هذا، بعد شهوره بأن "المناهج الدراسية التقليدية لم تكن تعلمه أي شيء شيق أو مهم بالنسبة ‏له".‏تواصل الملياردير ريتشارد برانسون بعدما ترك المدرسة مع ‏الشركات وطلب منهم حجز مساحات إعلانية ضد المنافسين، حيث نجح وهو في مقتبل عمره في جمع ‏تمويل من 3000 - 4000 دولار لمجلته.‏وفور علم المدرسة التي كان يدرس فيها بهذا الأمر، أطلقت تحذيرا له، ولكنه أكد إمكانيته في إدارة المجلة Student Magazine، قائلا:وقتها، أشار مدير مدرسته إلى أن أمر ريتشارد برانسون سوف ينتهي به إما في السجن أو سيصبح مليونيرا، حيث صدقت نبوءة المدير، فلم يدخل برانسون السجن، ولكنه امتلك ثروة تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار. ‏وقدم الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، النصيحة للمجتمع الدولي بوجوب تدريب الطلاب مهارات عملية يحتاجها سوق العمل، بشكل ‏أساسي، بهدف إنخراطهم في هذا السوق العملي، بشكل أسرع.

https://sputnikarabic.ae/20210711/الملياردير-ريتشارد-برانسون-يعود-إلى-الأرض-بعد-أول-رحلة-سياحية-إلى-الفضاء-فيديو-1049538225.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, مجلة, مدرسة