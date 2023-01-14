https://sputnikarabic.ae/20230114/خبير-التقارير-حول-استقالة-وزيرة-الدفاع-الألمانية-حشو-إعلامي-1072265086.html
خبير: التقارير حول استقالة وزيرة الدفاع الألمانية حشو إعلامي
خبير: التقارير حول استقالة وزيرة الدفاع الألمانية حشو إعلامي
يعتقد ألكسندر كامكين، الباحث الأول في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، أن تقرير صحيفة "بيلد" حول الاستقالة الوشيكة لوزيرة الدفاع الألمانية كريستينا... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:51+0000
2023-01-14T11:51+0000
2023-01-14T11:51+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، مساء الجمعة، أن لامبريخت (الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، جزء من الائتلاف الحكومي) قررت الاستقالة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة "سبوتنيك" إن التقارير عن احتمال استقالة لامبريخت شائعات لن تعلق عليها الوزارة. وقال كامكين لـ"سبوتنيك"، مشيرا إلى مذكّرة الانتقادات التي وجهت للوزيرة بسبب إمداد الجيش الألماني، وأيضاً بسبب تصريحاتها حول استحالة زيادة حجم الجيش بشكل كبير: "بيلد هي نظير للصحافة الصفراء". وتابع: "إذا أخذنا تصنيف منشورات المعلومات الألمانية، فمن الواضح أن بيلد تحتل المرتبة الأخيرة من حيث درجة موثوقية المعلومات. ولكن بشكل عام، يمكن أن يكون هذا أيضًا نوعا من حشو المعلومات". إذا أخذنا هذه المعلومات على محمل الجد، فعندئذ، بالطبع، ارتبطت لامبريخت مؤخرا بعدد من الفضائح". وشدد الخبير: "لديها أكثر من أسباب كافية للتفكير في مثل هذه الخطوة. لكن هذه المعلومات حتى الآن هي نظريات مؤامرة، ولم يتم تأكيدها".
https://sputnikarabic.ae/20230113/تقارير-وزيرة-الدفاع-الألمانية-تقرر-الاستقالة-من-منصبها-1072247976.html
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العالم, أخبار ألمانيا
خبير: التقارير حول استقالة وزيرة الدفاع الألمانية حشو إعلامي
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يعتقد ألكسندر كامكين، الباحث الأول في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، أن تقرير صحيفة "بيلد" حول الاستقالة الوشيكة لوزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت، يجب أن ينظر إليه على أنه حشو إعلامي على خلفية الانتقادات الشديدة التي وجهت لها مؤخرا.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، مساء الجمعة، أن لامبريخت (الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، جزء من الائتلاف الحكومي) قررت الاستقالة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة "سبوتنيك" إن التقارير عن احتمال استقالة لامبريخت شائعات لن تعلق عليها الوزارة.
وقال كامكين لـ"سبوتنيك"، مشيرا إلى مذكّرة الانتقادات التي وجهت للوزيرة بسبب إمداد الجيش الألماني، وأيضاً بسبب تصريحاتها حول استحالة زيادة حجم الجيش بشكل كبير: "بيلد هي نظير للصحافة الصفراء".
وتابع: "إذا أخذنا تصنيف منشورات المعلومات الألمانية، فمن الواضح أن بيلد تحتل المرتبة الأخيرة من حيث درجة موثوقية المعلومات. ولكن بشكل عام، يمكن أن يكون هذا أيضًا نوعا من حشو المعلومات".
إذا أخذنا هذه المعلومات على محمل الجد، فعندئذ، بالطبع، ارتبطت لامبريخت مؤخرا بعدد من الفضائح". وشدد الخبير: "لديها أكثر من أسباب كافية للتفكير في مثل هذه الخطوة. لكن هذه المعلومات حتى الآن هي نظريات مؤامرة، ولم يتم تأكيدها".