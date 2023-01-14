https://sputnikarabic.ae/20230114/خبير-فرنسي-السيطرة-النقدية-الأمريكية-على-العالم-ستنهار-بسبب-أوكرانيا-1072267027.html
خبير فرنسي: السيطرة النقدية الأمريكية على العالم ستنهار بسبب أوكرانيا
خبير فرنسي: السيطرة النقدية الأمريكية على العالم ستنهار بسبب أوكرانيا
وقال الخبير السياسي، المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود، إن الولايات المتحدة في مرحلة تدهور طويل الأمد، لافتا إلى أن واشنطن قد تخسر سيطرتها على النقد العالمي بسبب... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:52+0000
2023-01-14T12:52+0000
2023-01-14T12:52+0000
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وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، أنه "إذا استطاع الاقتصاد الروسي إظهار مقاومة طويلة الأمد للعقوبات وتمكن من إضعاف الاقتصاد الأوروبي، فإن السيطرة النقدية الأمريكية على العالم ستنهار، ومعها ستنهار قدرة واشنطن على تمويل عجزها التجاري الهائل مقابل لا شيء تقريبا".وأوضح تود، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين متورطون في الأزمة ولا يمكنهم الخروج منها قبل موسكو.وأكد الخبير الفرنسي أن الولايات المتحدة في مرحلة تدهور طويل الأمد، وعلى خلفية نفوذها المتضائل في العالم، قررت الضغط من أجل تأثير أكبر في "محمياتها الأصلية" التي اكتسبتها بعد الحرب العالمية الثانية، بعبارة أخرى، أوروبا واليابان.وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية أصبحت وجودية للولايات المتحدة، ولا يمكنهم تركها. وهذا يفسر لماذا نحن الآن في مواجهة مفتوحة لا بد أن تؤدي إلى انهيار جانب أو آخر.هذا وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف العملية هو "حماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230114/كيف-يعيد-الجيش-الروسي-إحياء-معداته-العسكرية-التي-تتضرر-خلال-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-فيديو-1072254864.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
خبير فرنسي: السيطرة النقدية الأمريكية على العالم ستنهار بسبب أوكرانيا
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وقال الخبير السياسي، المؤرخ الفرنسي إيمانويل تود، إن الولايات المتحدة في مرحلة تدهور طويل الأمد، لافتا إلى أن واشنطن قد تخسر سيطرتها على النقد العالمي بسبب أوكرانيا.
وأضاف
في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، أنه "إذا استطاع الاقتصاد الروسي إظهار مقاومة طويلة الأمد للعقوبات وتمكن من إضعاف الاقتصاد الأوروبي، فإن السيطرة النقدية الأمريكية على العالم ستنهار، ومعها ستنهار قدرة واشنطن على تمويل عجزها التجاري الهائل مقابل لا شيء تقريبا".
وأوضح تود، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين متورطون في الأزمة ولا يمكنهم الخروج منها قبل موسكو.
وأكد الخبير الفرنسي أن الولايات المتحدة
في مرحلة تدهور طويل الأمد، وعلى خلفية نفوذها المتضائل في العالم، قررت الضغط من أجل تأثير أكبر في "محمياتها الأصلية" التي اكتسبتها بعد الحرب العالمية الثانية، بعبارة أخرى، أوروبا واليابان.
وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية أصبحت وجودية للولايات المتحدة، ولا يمكنهم تركها. وهذا يفسر لماذا نحن الآن في مواجهة مفتوحة لا بد أن تؤدي إلى انهيار جانب أو آخر.
كذلك يعتبر تود أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، لافتا إلى أن "التوقعات بانتصار أوكرانيا وهزيمة روسيا ليست واقعية".
هذا وتجري روسيا
عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022. وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف العملية هو "حماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفقا للرئيس الروسي، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.