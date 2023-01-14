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https://sputnikarabic.ae/20230114/دراسة-المشروبات-الغازية-ومشروبات-الطاقة-سبب-رئيسي-لسرطان-الأمعاء-1072275845.html
دراسة: المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة سبب رئيسي لسرطان الأمعاء
دراسة: المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة سبب رئيسي لسرطان الأمعاء
توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول المشروب الشائعة، مثل الغازية أو مشروبات الطاقة، أو المضاف إليها نكهات فاكهة، "تضاعف'' خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى البالغين... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:16+0000
2023-01-14T16:16+0000
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ووفقا للدراسة التي نشرتها جريدة "ذا صن"، يبدأ سرطان الأمعاء، الذي يودي بحياة 16000 بريطاني سنويًا ، في الأمعاء الغليظة ويتطور في الغالب من أورام ما قبل السرطانية ، تسمى الزوائد اللحمية.ووجدت الدراسة أن تناول البالغين، وخاصة النساء، مرتين أو أكثر لإرواء عطشهم كل يوم "يضاعف" خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين، مؤكدة أن المشروبات الغازية والمشروبات بنكهة الفاكهة ومشروبات الرياضة والطاقة كلها تشكل تهديدًا كبيرًا.في المقابل أكدت عدة دراسات على أن هناك طرقا كثيرة لتقليل احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء، ففي نوفمبر 2022 ، كشف الخبراء أن اتباع نظام غذائي نباتي صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بمقدار الخمس للرجال.وتقدر مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن 54% من حالات سرطان الأمعاء - 23000 حالة في السنة - يمكن الوقاية منها من خلال أنماط الحياة الصحية.ووجدت ورقة أخرى، نُشرت في عام 2020، أن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم ومنتجات الألبان يمكن أن تساعد جميعها في درء ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا.طالع أيضا: 3 أسباب وعلامات تشير إلى الأصابة بمرض سرطان الأمعاء
https://sputnikarabic.ae/20210901/تحذير-من-اللحوم-المصنعة-اللانشون-يسبب-سرطان-الأمعاء-1050011085.html
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منوعات
منوعات

دراسة: المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة سبب رئيسي لسرطان الأمعاء

16:16 GMT 14.01.2023
© www.4arb.comمشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© www.4arb.com
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توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول المشروب الشائعة، مثل الغازية أو مشروبات الطاقة، أو المضاف إليها نكهات فاكهة، "تضاعف'' خطر الإصابة بسرطان الأمعاء لدى البالغين الذين يتناولون أكثر من اثنين منها يوميا.
ووفقا للدراسة التي نشرتها جريدة "ذا صن"، يبدأ سرطان الأمعاء، الذي يودي بحياة 16000 بريطاني سنويًا ، في الأمعاء الغليظة ويتطور في الغالب من أورام ما قبل السرطانية ، تسمى الزوائد اللحمية.
قطعة من اللحم المشوي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2021
مجتمع
تحذير من اللحوم المصنعة... "اللانشون" يسبب سرطان الأمعاء
1 سبتمبر 2021, 16:53 GMT
ووجدت الدراسة أن تناول البالغين، وخاصة النساء، مرتين أو أكثر لإرواء عطشهم كل يوم "يضاعف" خطر الإصابة بسرطان الأمعاء قبل سن الخمسين، مؤكدة أن المشروبات الغازية والمشروبات بنكهة الفاكهة ومشروبات الرياضة والطاقة كلها تشكل تهديدًا كبيرًا.
في المقابل أكدت عدة دراسات على أن هناك طرقا كثيرة لتقليل احتمال الإصابة بسرطان الأمعاء، ففي نوفمبر 2022 ، كشف الخبراء أن اتباع نظام غذائي نباتي صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بمقدار الخمس للرجال.

ووجد العلماء في جامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية أن احتمال الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كان أقل بنسبة 22% لدى الرجال الذين تناولوا الكثير من الفاكهة والخضار، مقارنة بمن يأكلون أقل.

وتقدر مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن 54% من حالات سرطان الأمعاء - 23000 حالة في السنة - يمكن الوقاية منها من خلال أنماط الحياة الصحية.
ووجدت ورقة أخرى، نُشرت في عام 2020، أن الأطعمة الغنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم ومنتجات الألبان يمكن أن تساعد جميعها في درء ثاني أكثر أنواع السرطان فتكًا.
طالع أيضا: 3 أسباب وعلامات تشير إلى الأصابة بمرض سرطان الأمعاء
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