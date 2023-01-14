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https://sputnikarabic.ae/20230114/دراسة-تحذر-تناول-وجبة-واحدة-يوميا-قد-يؤدي-إلى-الوفاة-1072267179.html
دراسة تحذر: تناول وجبة واحدة يوميا قد يؤدي إلى الوفاة
دراسة تحذر: تناول وجبة واحدة يوميا قد يؤدي إلى الوفاة
حذرت دراسة علمية حديثة من عدم تناول واحدة من الوجبات الثلاث القياسية في اليوم، فقد يكون له جانبا ‏سلبي خطيرا.‏ 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:57+0000
2023-01-14T12:57+0000
مجتمع
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وفي الدراسة التي أجريت على 24011 بالغا في أمريكا فوق سن الأربعين، كان تناول وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبطا بارتفاع مخاطر الوفيات بشكل عام، وفقا لموقع "Sciencealert" العلمي.وتوصل معدو الدراسة إلى أن تخطي وجبة الإفطار تحديدا مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.كما اكتشفت الدراسة أن أولئك الذين التزموا بتناول جميع الوجبات الثلاث، ولكن في توقيتات قريبة من بعضها (كل 4-5 ساعات) مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لجميع الأسباب.يقول عالم الأوبئة، يانغبو صن، من جامعة تينيسي الأمريكية: "لقد كشف بحثنا أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم هم أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين يتناولون وجبات يومية أكثر".وينصح "بناء على هذه النتائج، نوصي بتناول وجبتين إلى 3 وجبات على الأقل، موزعة على مدار اليوم".وعلى الرغم من هذا، لا تعد هذه الدراسة شاملة بما يكفي لتحديد ما إذا كان تخطي وجبة يسبب الوفاة المبكرة بالفعل، لذا قام فريق البحث بتعديل نتائجها، لكي تراعي الاختلافات في العديد من العوامل الغذائية ونمط الحياة، مثل التدخين، وتعاطي الكحوليات، ومستويات النشاط البدني، وجودة النظام الغذائي وانعدام الأمن الغذائي.
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منوعات, علوم
منوعات, علوم

دراسة تحذر: تناول وجبة واحدة يوميا قد يؤدي إلى الوفاة

12:57 GMT 14.01.2023
© jbcطعام
طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
طعام
© jbc
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حذرت دراسة علمية حديثة من عدم تناول واحدة من الوجبات الثلاث القياسية في اليوم، فقد يكون له جانبا ‏سلبي خطيرا.‏
وفي الدراسة التي أجريت على 24011 بالغا في أمريكا فوق سن الأربعين، كان تناول وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبطا بارتفاع مخاطر الوفيات بشكل عام، وفقا لموقع "Sciencealert" العلمي.
وتوصل معدو الدراسة إلى أن تخطي وجبة الإفطار تحديدا مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة، بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.
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كما اكتشفت الدراسة أن أولئك الذين التزموا بتناول جميع الوجبات الثلاث، ولكن في توقيتات قريبة من بعضها (كل 4-5 ساعات) مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لجميع الأسباب.
يقول عالم الأوبئة، يانغبو صن، من جامعة تينيسي الأمريكية: "لقد كشف بحثنا أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم هم أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين يتناولون وجبات يومية أكثر".
وينصح "بناء على هذه النتائج، نوصي بتناول وجبتين إلى 3 وجبات على الأقل، موزعة على مدار اليوم".
وعلى الرغم من هذا، لا تعد هذه الدراسة شاملة بما يكفي لتحديد ما إذا كان تخطي وجبة يسبب الوفاة المبكرة بالفعل، لذا قام فريق البحث بتعديل نتائجها، لكي تراعي الاختلافات في العديد من العوامل الغذائية ونمط الحياة، مثل التدخين، وتعاطي الكحوليات، ومستويات النشاط البدني، وجودة النظام الغذائي وانعدام الأمن الغذائي.
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