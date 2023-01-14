https://sputnikarabic.ae/20230114/دوي-صافرات-الإنذار-في-6-مقاطعات-أوكرانية-1072266607.html
دوي صافرات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية
دوي صافرات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية
جاب دوي صافرات الإنذار، اليوم السبت، في ست مناطق في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف و ونيكولاييف وغيرهم. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:41+0000
2023-01-14T12:41+0000
2023-01-14T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7af525a06f98684035d89c035e56a04b.jpg
وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد علامات التحذير من الغارات الجوية في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وجزء من أوديسا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت الموافق لتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير، أنه في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا، أصابت القوات المسلحة الروسية مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية وقوات القذائف والمدفعية مستودعين للذخيرة في مناطق غورنياك بجمهورية دونيتسك الشعبية وزيليني غاي بمقاطعة زابوروجيه، فضلاً عن 118 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 123 منطقة".وقضت القوات الروسية على أكثر من 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وألحق الطيران والمدفعية التابعان للجيش بالمنطقة العسكرية الغربية أضرارًا بوحدات اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق بيرشوترافنيفي وبيرستوفوي ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230114/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-عسكرية-أوكرانية-بذخيرة-عالية-الدقة-فيديو-1072263667.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070847013_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_310691705a77bcfe682ae3c757a0d3aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
دوي صافرات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية
تابعنا عبر
جاب دوي صافرات الإنذار، اليوم السبت، في ست مناطق في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف و ونيكولاييف وغيرهم.
وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد علامات التحذير من الغارات الجوية في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وجزء من أوديسا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت الموافق لتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير، أنه في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا، أصابت القوات المسلحة الروسية مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية وقوات القذائف والمدفعية مستودعين للذخيرة في مناطق غورنياك بجمهورية دونيتسك الشعبية وزيليني غاي بمقاطعة زابوروجيه، فضلاً عن 118 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 123 منطقة".
وقضت القوات الروسية
على أكثر من 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وألحق الطيران والمدفعية التابعان للجيش بالمنطقة العسكرية الغربية أضرارًا بوحدات اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق بيرشوترافنيفي وبيرستوفوي ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي، في جمهورية لوغانسك الشعبية.