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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/دوي-صافرات-الإنذار-في-6-مقاطعات-أوكرانية-1072266607.html
دوي صافرات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية
دوي صافرات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية
جاب دوي صافرات الإنذار، اليوم السبت، في ست مناطق في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف و ونيكولاييف وغيرهم. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:41+0000
2023-01-14T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد علامات التحذير من الغارات الجوية في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وجزء من أوديسا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت الموافق لتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير، أنه في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا، أصابت القوات المسلحة الروسية مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية وقوات القذائف والمدفعية مستودعين للذخيرة في مناطق غورنياك بجمهورية دونيتسك الشعبية وزيليني غاي بمقاطعة زابوروجيه، فضلاً عن 118 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 123 منطقة".وقضت القوات الروسية على أكثر من 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وألحق الطيران والمدفعية التابعان للجيش بالمنطقة العسكرية الغربية أضرارًا بوحدات اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق بيرشوترافنيفي وبيرستوفوي ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230114/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لتدمير-معدات-عسكرية-أوكرانية-بذخيرة-عالية-الدقة-فيديو-1072263667.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

دوي صافرات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية

12:41 GMT 14.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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جاب دوي صافرات الإنذار، اليوم السبت، في ست مناطق في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف و ونيكولاييف وغيرهم.
وأظهرت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد علامات التحذير من الغارات الجوية في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وجزء من أوديسا، وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت الموافق لتاريخ 14 كانون الثاني/ يناير، أنه في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا، أصابت القوات المسلحة الروسية مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه خلال اليوم الماضي.
طيار على خلفية مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير معدات عسكرية أوكرانية بذخيرة عالية الدقة... فيديو
11:20 GMT
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أصابت الطائرات العملياتية والتكتيكية وقوات القذائف والمدفعية مستودعين للذخيرة في مناطق غورنياك بجمهورية دونيتسك الشعبية وزيليني غاي بمقاطعة زابوروجيه، فضلاً عن 118 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 123 منطقة".
وقضت القوات الروسية على أكثر من 30 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وألحق الطيران والمدفعية التابعان للجيش بالمنطقة العسكرية الغربية أضرارًا بوحدات اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق بيرشوترافنيفي وبيرستوفوي ومنطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
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Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:18 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
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