https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيسة-بيرو-تعتذر-عن-سقوط-قتلى-في-الاحتجاجات-وترفض-الاستقالة-1072251931.html
رئيسة بيرو تعتذر عن سقوط قتلى في الاحتجاجات وترفض الاستقالة
رئيسة بيرو تعتذر عن سقوط قتلى في الاحتجاجات وترفض الاستقالة
أعلنت رئيسة بيرو، دينا بولوراتي، في كلمة لها وجهتها للشعب، أمس الجمعة، اعتذارها عن سقوط عشرات القتلى خلال الاحتجاجات. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T06:22+0000
2023-01-14T06:22+0000
2023-01-14T06:22+0000
العالم
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وأكدت بولوراتي بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد خلال الأسابيع الماضية أنها لن تستقيل من منصبها، حسبما نقلت بوابة "العين". ونجم عن الاحتجاجات التي استمرت على مدى أسابيع مقتل 42 شخصا على الأقل، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، عند الإطاحة بالزعيم السابق بيدرو كاستيو واحتجازه بعد محاولة حل الكونغرس.
https://sputnikarabic.ae/20230111/المدعي-العام-في-بيرو-يفتح-تحقيقا-في-الإبادة-الجماعية-ضد-رئيسة-البلاد--1072140962.html
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العالم
رئيسة بيرو تعتذر عن سقوط قتلى في الاحتجاجات وترفض الاستقالة
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أعلنت رئيسة بيرو، دينا بولوراتي، في كلمة لها وجهتها للشعب، أمس الجمعة، اعتذارها عن سقوط عشرات القتلى خلال الاحتجاجات.
وأكدت بولوراتي بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد خلال الأسابيع الماضية أنها لن تستقيل من منصبها، حسبما نقلت بوابة "العين".
ونجم عن الاحتجاجات التي استمرت على مدى أسابيع مقتل 42 شخصا على الأقل، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، عند الإطاحة بالزعيم السابق بيدرو كاستيو واحتجازه بعد محاولة حل الكونغرس.