https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيسة-بيرو-تعتذر-عن-سقوط-قتلى-في-الاحتجاجات-وترفض-الاستقالة-1072251931.html

رئيسة بيرو تعتذر عن سقوط قتلى في الاحتجاجات وترفض الاستقالة

رئيسة بيرو تعتذر عن سقوط قتلى في الاحتجاجات وترفض الاستقالة

أعلنت رئيسة بيرو، دينا بولوراتي، في كلمة لها وجهتها للشعب، أمس الجمعة، اعتذارها عن سقوط عشرات القتلى خلال الاحتجاجات. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T06:22+0000

2023-01-14T06:22+0000

2023-01-14T06:22+0000

العالم

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وأكدت بولوراتي بعد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد خلال الأسابيع الماضية أنها لن تستقيل من منصبها، حسبما نقلت بوابة "العين". ونجم عن الاحتجاجات التي استمرت على مدى أسابيع مقتل 42 شخصا على الأقل، منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، عند الإطاحة بالزعيم السابق بيدرو كاستيو واحتجازه بعد محاولة حل الكونغرس.

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